西瓜節本周四舉行　新引入內地「皇玉」　果肉呈鮮黃色味道清甜

一年一度的西瓜節將於本周四（22日）舉行，漁護署今日（19日）向公眾推介4款有機西瓜，當中由內地引入的「皇玉」為今年新推介品種，特別之處是果肉並非深紅色，而是呈鮮黃色。



《香港01》記者打開試食，果肉眼看類似菠蘿，咬入口肉質不及一般西瓜爽脆，但味道相當清甜，其餘3款分別為「無籽 3F-2728 」、「超甜黑美人 168」及「黛安娜」。有果農表示，今年天氣適合栽種西瓜，期望政府可以舉辦更多農墟，幫助果農傾銷西瓜。



今年特別推介的「皇玉」是從內地引入，表皮與普通西瓜無異，深綠色的外皮，帶有綠色條紋，但最特別之處是果肉呈鮮黃色，據漁護署介紹，其肉質爽脆，甜度為10即屬中等甜度，是今年4款推薦的品種之中甜度最低。

記者試食甜度適中 口感不及一般西瓜爽脆

記者試食「皇玉」，黃色的果肉亦吸引眼球，感覺味道清甜，不會太膩，甜度適中，不過與其他西瓜相比。

漁農自然護理署農業主任（園藝）王敏維表示，漁護署已試種「皇玉」兩年，「最主要係因為佢高產，同埋呢嗰個大小適中嘅，適合本地2至4人嘅家庭。」因此成為今年新推薦的有機西瓜品種。

另有3款推介西瓜 「黛安娜」表皮黃色

另外三款推介的有機西瓜以往亦曾獲推薦，「無籽 3F-2728 」由台灣引入，前兩年開始獲推介，其綠色的外皮及深綠條紋，紅肉但無籽，由於香港冬天的天氣寒冷，是推介西瓜裏最難栽種。

「超甜黑美人 168」及「黛安娜」獲推介多年，前者由澳洲引入，深綠表皮，綠條紋，紅肉有籽；後者為台灣引入，黃色表皮，深紅條紋，紅肉，屬柚子西瓜。4款獲推介的西瓜均屬小型西瓜，重1.5至2公斤，需要1至3個月收成。

新生精神康復會新生農場農場三級導師陳先生（左）指今年西瓜較去年更易種植；新生農場農場經理盧先生（右）會預備50至60斤西瓜售賣。(盧翊銘攝)

農友嘆政府配套不足 冀助銷售本地西瓜

新生精神康復會新生農場農場三級導師陳先生表示，今年西瓜比去年更易栽種，因為今年新年後天氣較涼，不過，他認為政府未有足夠配套幫助本地西瓜業，希望可以投放更多資源，「呢啲係要政府去扶持，先會做得更好。」

新生農場農場經理盧先生亦表示，期望政府開設更多農墟，幫助農友售賣產品到市區，他認為本地有機西瓜市道不錯，「每個農夫都賣得晒自己啲西瓜 。」

首個西瓜節墟本周四於青衣城舉行

漁護署由今年6月至明年1月舉行一連串「開心香港漁農嘉年華」活動，當中首個西瓜節活動「2023 本地有機西瓜節」會在本月22日至25日，於青衣城1期1樓舉行，漁護署會邀請全港恆常農墟參與，今年新增舞台表演，另有遊戲攤位及農墟，入場人士亦可參與有機生活的講座。