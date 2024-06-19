港安醫院慈善基金「金睛火眼」行動　全額資助長者白內障手術

白內障是長者常見眼疾之一。據香港大學統計，高達七成介乎70至79歲的長者患有白內障，但僅4.8%接受手術，公立醫院輪候手術時間甚長。為協助長者及低收入人士盡早重拾光明、省卻冗長輪候，港安醫院慈善基金—荃灣理事會宣布，計劃於未來兩年通過「金睛火眼慈善籌款行動」，全額資助400隻眼睛的白內障手術，料約400名合資格人士受惠。



公院輪候近6.9萬宗 平均11個月以上

目前，於公立醫院眼科輪候白內障手術的個案有68,819宗，病人一般需要等候11至13個月，部份新界西病人甚至要等待4年。

港安醫院慈善基金—荃灣理事會主席蘇陳偉香指出，不少白內障病人排隊數年，仍未能接受手術。理事會因此啟動「金睛火眼慈善籌款行動」，希望能針對性協助患病長者。該理事會並鼓勵善長仁翁支持，令更多病人受惠。

計劃包括一次手術前檢查、局部麻醉白內障切除手術，及3次手術後檢查。有關手術及檢查將於香港港安醫院—荃灣內進行。

受助者：雙眼回復正常視力 改寫了人生下半場

70歲獨居長者潔群姐，是該計劃受助者之一。她兩年前確診雙眼都患有白內障，但因種種原因，短期內未符申請公立醫院手術的資格。她曾出現視網膜脫落，及患有黃斑病變，擔心病情況急轉直下，於是尋找支援。

透過朋友介紹，潔群姐得悉「金睛火眼慈善籌款行動」並嘗試申請，一個星期便獲批核資助。其左眼於去年5月接受手術，最近右眼亦已在資助下完成手術。她表示，閱讀是她消磨時間的主要活動，「我每天都閱讀兩至三小時，但近年視力愈來愈模糊，起初我以為是眼鏡度數問題，但視光師說這是白內障。平時看不清楚，閱讀也少了，情緒亦愈來愈差！」

潔群姐手術後非常開心，她說：「簡直是改寫了我的人生下半場。手術後，雙眼回復正常視力，我報讀了社區中心的社會服務課程，充實人生。如果沒有荃灣港安的幫助，我應該不會再讀書。」

「金睛火眼慈善籌款行動」申請資格

* 年滿65歲或以上之香港永久性居民；

* 正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障；

* 正領取綜援或通過瑪利亞基金 / 關愛基金醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士；

* 身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告。