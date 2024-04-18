白內障病徵｜怕光現黑點多攝3營養延緩白內障　推薦1種菜護眼之王

白內障的早期症狀可能有視力模糊、怕光、色調改變、眼前出現黑點、複視等。



如何延緩白內障？對抗白內障吃什麼？根據近年國內外文獻資料，分析出維他命A、葉黃素、維他命C對預防白內障及降低風險有助益。

預防白內障營養素（按圖了解👇👇👇)

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預防白內障營養素：維他命A功效、食物、攝取量

缺乏維他命A會提升白內障風險。維他命A是細胞分化、生殖、免疫重要營養素，具抗氧化能力，也與視覺能力相關。視網膜上具有特殊的感光細胞，需要靠維他命A再生，如果缺乏會延遲視覺能力症狀，如夜盲症，另外相關的缺乏疾病還有乾眼症、抵抗力下降影響呼吸道。

相關食物

全榖雜糧類：紅肉甘薯、南瓜。

豆魚蛋肉類：雞肝、豬肝、鴨蛋黃、雞蛋黃。

蔬菜類：美國空心菜、紅蘿蔔、紅鳳菜、紅莧菜、菠菜、芥蘭菜。

水果類：車厘茄。



建議每日攝取量：500～700IU。

4個白內障初期的症狀（按圖了解👇👇👇)

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預防白內障營養素：葉黃素功效、食物、攝取量

葉黃素廣泛存在蔬果、全穀類食物中，除了紅、黃、色外觀，某些綠色蔬果含量也高，臨床上葉黃素缺乏不常見，但因為現代人使用電子產品時間較長，若平時無均衡攝取葉黃素來源食物，健康風險相對較高。葉黃素具累積性，服用一段時間後，血液中葉黃素濃度雖會明顯上升，但黃斑部的葉黃素濃度不會馬上增加，需連續補充多周後才會顯著增加。

相關食物

全榖雜糧類：豌豆、南瓜。

蔬菜類：菠菜、翠玉瓜、抱子甘藍、西蘭花、蘆筍、紅蘿蔔。

堅果與油脂類：開心果。



建議每日攝取量：6～10mg（美國食藥局FDA建議預防黃斑部病變每日攝取量6mg）。

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預防白內障營養素：維他命C功效、食物、攝取量

補充維他命C不僅可以增強身體的抗氧化能力和免疫功能，還可以預防因壓力而消耗掉的維他命C，進而避免免疫力下降、容易感冒、牙齦出血等症狀。一項薈萃分析，納入8個隨機對照試驗和12個隊列研究，在隊列研究中，大多數維他命和類胡蘿蔔素與降低年齡相關性白內障（ARC）風險顯著相關，包括維他命A、維他命C、維他命E、β-胡蘿蔔素，以及葉黃素或玉米黃質。

相關食物

蔬菜類：糯米椒、紅辣椒、紅甜椒、青椒、黃甜椒、紫色椰菜花、油菜心、荷蘭豆菜心、美國空心菜、甘藍芽、豌豆苗、西蘭花、椰菜花。

水果類：紅心番石榴、珍珠番石榴、釋迦、龍眼、台灣土棗、金黃奇異果、木瓜、甜柿、橙、士多啤梨、荔枝。



建議每日攝取量：100～140mg。

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Tip：蔬菜之王護眼！吃菠菜1動作「去澀」

深綠色蔬菜是維他命A的優良來源，想要護眼、防白內障，菠菜不能錯過！菠菜有「蔬菜之王」的稱號，其富含鈣、鐵、蛋白質、β-胡蘿蔔素等營養，維他命C含量更在蔬菜類中名列前茅。

但菠菜吃起來有一種「澀澀」的口感，有些人不喜歡，那是因為菠菜含的草酸較多。台灣農糧署分享「去澀」妙招，菠菜要「先汆燙、再料理」，就能有效去除大部分草酸，吃起來不再澀澀，也減少磨牙的口感。

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