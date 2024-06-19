謝展寰指社會迷思氫能較危險　強調若有安全標準　與其他燃料無異

政府在《香港氫能發展策略》宣布四大策略推動氫能發展，包括完善法規等。環境及生態局局長謝展寰今（19日）表示，社會上對氫能仍有不同迷思，例如上世紀初的「興登堡號飛船」空難等等，令氫能危險說法深入民心，強調若有安全標準，氫能安全性與石油氣等氣油燃料一致。他又說，由於氫能極貴，目前主要仍以燃燒天然氣等獲取氫能，會先找合成本效益、對港有益處方向推進，不會定立硬指標，明年上半年會修訂氣體安全條例。



▼6月17日 政府發表《香港氫能發展策略》▼



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謝展寰今在電台節目提到，明年上半年會修訂氣體安全條例，涵蓋氫能、氫氣的進口、生產、貯存、運送、供應及使用等各方面，也會為使用、運送等訂立安全指標，包括成立跨部門跨局小組，參考內地、日本及歐盟等地做法訂立暫行標準。

他說，試行後會選定適合在港套用的暫行標準，變成法定標準，以氫能巴士為例，或會要求其氣體貯存缸需承受多少壓力、拉扯後的壓力等，其餘加氫設施、大型存庫也會有不同標準。

謝展寰提到，坊間不少迷思令人覺得氫能是危險氣體，或因過往的大型意外深入民心，例如上世紀初興登堡號空難等，拍下的相片仍歷歷在目，到中學又有氫能實驗，證明其是爆炸性氣體等。他指出，所有可燃氣體都具危險性，石油氣爆炸時甚至更危險，強調只要有一定安全標準，氫能安全性與石油氣或其他氣油是一致的。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/廖雁雄攝）

目前有14項氫能試驗計劃，包括食環署下半年會引入氫能洗街車、城巴氫能巴士等。謝展寰表示，港鐵也會在其輕軌系統上試行氫能列車，但暫時不打算載客，其他包括建築公司氫能發電、貨櫃碼頭器具改用氫能、加氫站等，各方面都會嘗試，視乎行業使用效益再慢慢壯大，又稱因香港背靠祖國，未來可為氫能技術及產品做窗口示範機地推廣及融資等，增加商機。

不過，他承認現時與大規模應用有一定距離，因氫能較貴，目前氫氣是過渡產品，多以燃燒煤及天然氣等高碳氣體生產，將來要燒可再生能源才能做到低碳，不過長遠發展技術有很大前景，基於香港仍有風能、太陽能等選擇，故不會為氫能使用情況定下硬性指標。

問及家居應用，謝稱現時香港煤氣大部份使用天然氣，當中一半是氫氣，在煤氣管中抽取氫氣已可用，未來可考慮抽氫氣到入燃料電池發電，但需要有產品配合，而現時地盤發電機已有相關產品，相信將來可配合市場試驗居家產品。