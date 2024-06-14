本港首個動力電池處理設施動工　謝展寰：不需懼怕舊經濟消失

本港首個動力電池處理設施今（ 14日）在屯門環保園正式動工，設施由晉景新能控股旗下晋揚國際（香港）建設，冀回收退役電車的電池。環境及生態局局長謝展寰表示行業倒閉因跟不上時代腳步，非因經濟崩潰，正如香港需跟上時代腳步，邁向綠色轉型。



位於屯門環保園、本港首個動力電池處理設施今(14日)動工。（林幸言攝）

謝展寰以大英百科全書、「大哥大」電話為例，認為企業倒閉並非代表經濟崩潰，生活倒退，反為時代進步的標誌，不能迎合轉變的行業，便會在時間洪流裏消逝。他指香港未來將邁向低碳綠色轉型，需抓緊機會迎合時代轉變，否則會在時間洪流消失。

晉景新能控股首席營運總監兼執行董事暨晋揚國際（香港）董事總經理郭可兒表示，這項設施希望可以處理電動車退役電池，和升級動力電池產業。

郭可兒解釋，環保署化學廢物回收車隊，會走訪各區（如車行和回收中心）收集電動車電池，經初步測試後，將合適的電池轉為簡單的充電設備或輕微儲能，延長鋰電池的生命周期，從而減低碳排放。當相關電池的使用周期完結後，回收中心會把鋰電池回收提煉「黑粉」再製成電池，其中亦會分解出銅、鋁、鐵等金屬供循環再用。

她表示電池處理會使用自動化系統，配合人工智能，過程不需要燃燒，減少碳排放。