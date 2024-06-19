港大風波　副校任命分歧未解　校委會下午開會　不足半小時完結

港大爆出校政風波後，政府成立調研小組介入，主席王沛詩與校長張翔未見再隔空駁火，不過，副校任命分歧未解決，校委會今日下午四時召開特別會議，不過，不足半小時迅速完結，據了解，會上並無討論「敏感議題」。校方指，張翔與王沛詩均有出席會議。新暫任行政及財務副校長田之楠亦有現身，他與另一校委石禮謙離場時，未有回應記者提問。



港大校委會下午四時開會，約半小時候結束。（圖左起）校委石禮謙和暫任行政及財務副校長田之楠一同離場，二人未有回應記者提問。（廖雁雄攝）

新暫任副校田之楠現身 離場時未回應提問

港大校委會下午四時召開會議，校委前立法會議員石禮謙、摩根大通董事總經理劉伯偉、港大矯形及創傷外科學系名譽臨床教授周肇平相繼到達。新暫任行政及財務副校長田之楠亦有現身。

不過，會議召開不足半小時後結束，有校委陸續離場，田之楠與石禮謙離開時，被問到是否承認新副校、如何看待校長與主席爭議、今日的開會議程等，二人均未有回應。

校方指，張翔與王沛詩均有出席會議。據了解，會上未有討論「敏感」議題，張翔無甚發言。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

港大校委會上月底在張翔反對下通過五個暫任副校任命，事件激起張翔與王沛詩公開爭鬥，張翔發聲明批校委會繞過程序直接任命，亦無就副校人選諮詢他的意見。王沛詩則發聲明批張翔就任命知情，亦直指對方任內未有完整管治團隊，「管理問題頻出」。

身兼校監的特首李家超介入並成立調研小組，負責協調港大內部溝通。教育局局長蔡若蓮日前接受傳媒訪問，透露張翔與王沛詩就副校任命仍有分歧。李家超昨日稱，小組已會見雙方，會陸續安排接見不同人解，冀盡快尋求共識。