港大風波｜蔡若蓮稱不會偏袒雙方　警告未善治校園可收回撥款資助

港大近月發生校長張翔與以主席王沛詩為首的校董會發生新一輪校政風波，校監、特首李家超出手，成立調研小組處理，據悉本周三（19日）首開會。教育局局長蔡若蓮接受報章訪問指，不會支持校長張翔或校委會主席王沛詩任何一方；至於雙方雖未有共識，但仍然承諾會配合小組工作。



她又指已與其他涉事人士會面，更搬出《大學問責協議》指，若大學院校不能良好管治，政府有權收回已撥款資助。



教育局局長蔡若蓮接受多間報章訪問指，不會就港大校政風波「選邊」，更指按《大學問責協議》，若大學未能善治，當局有權收回已撥款資助。（資料圖片／黃浩謙攝）

不支持張翔或王沛詩任何一方 同樣尊重兩人

蔡若蓮接受多間報章訪問時表示，不會先問立場，再挑選理由支持，她亦不支持張翔或王沛詩任何一方；她又表明，同樣尊重兩人，但不能將風波歸因於「制度問題」，因特首委任校董會或校委會主席的制度沿用多時。

蔡若蓮又提到新成立的調研小組，會助雙方尋求共識，包括針對任命副校長問題，她說現階段應該先放下做法爭議，優先解決臨時短期安排；她認為現時最重要是找出問題核心及本質，以制定解決方法及策略，蔡若蓮表示，希望在協商過程中令雙方正視問題，強調今次是「對事不對人」。她又透露，已約見其他涉事人士，因各有版本之下，需要釐清事實。

▼6月14日 張翔、王沛詩於風波後首度同場▼



政府每年撥200億予八大

蔡若蓮表示，大學若未能良好管治，按照8間資助大學與教資會簽訂的《大學問責協議》，政府是有權收回撥款，她說政府每年為八大提供共超過200億元，大學都要為每一毫負責。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼

