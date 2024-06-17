院舍外勞｜業界指人手不穩難提升照顧質素　冀輸入多2000護理員

安老院舍人手短缺問題存在多年，有院舍指，現時行內前線照顧員工陸續退休，欠新人入行，招聘極為困難，同一時間院舍長者體弱的情況愈來愈嚴重，對照顧人手有更大需求，期望輸入更多外勞護理員，以穩定前線人手，提升照顧質素。



有業界則期望，政府將去年6月推出的院舍輸入護理員特別計劃的上限由現時的7,000名外勞，在短期內再增2,000個名額，又稱相信現有機制下，只有護理員的崗位可輸入外勞，院舍尚有其他崗位供本地人選擇，相信機制已為本地人就業提供一定保護。



+ 5

明愛安老服務總主任余美玉表示，護理員不穩定，對院舍的運作極之大影響。（黃浩謙攝）

明愛安老服務總主任：員工退休潮、入行新人少易流失

明愛營運九間院舍，在沙田區的明愛利孝和護理安老院自新冠疫情期間開始輸入外勞，現時有六名外勞護理員。明愛安老服務總主任余美玉表示，津助院舍及合約院舍以往不能輸入外勞，但因應疫情，政府在2022年有期限放寬，明愛部份院舍開始申請輸入外勞，屬首批輸入外勞的津助院舍。

她續指，當時院舍內有不少前線員工開始退休，入行的新人少、且容易流失，外聘服務也不穩定，加上部份員工染疫後未能上班，人手空缺有時達六至八人，最嚴峻時更缺10多人，影響正常運作，「其實對我們來說，是一個解我們燃眉之急。」

兩外勞護理員曾在亞博照顧染疫長者

大娟及少華都是近兩年來院舍工作的外勞護理員，早在疫情期間，她們曾是到亞洲博覽館協助照顧感染新冠毒長者的「外援」，初步體驗過照顧長者的工作，到合約期完結返回內地，得悉有院舍想輸入護理員，兩人也再度應徵，通過面試後來港工作。

從「外援」轉身成「外勞」再度來港工作，合約期為兩年，今年34歲、以往從事育兒行業的大娟說，覺得長者需要人照顧，她又剛好喜歡照顧長者，便再應徵來港。40來歲的少華則表示，兩年的合約期為她提供穩定工作，收入也較內地的工作為高，所以樂意來港工作。

入職前以為院舍衞生差、環境惡劣 上班後「刷新認知」

不過，兩人以往始終不曾在院舍工作過，少華也提到，最初曾想像過院舍衞生差、環境惡劣，來到後卻「刷新認知」，發覺院舍工作分工明確且細緻，環境也不錯，「之前也想到可能會好像印像當中，那些老人院會不會很骯髒、不衞生，那些環境會不會真的很簡陋，但是來了之後、真正接觸之後，就會覺得其實都挺好。」

除了環境，少華也擔心過融入本地團隊或有困難，唯有靠多做、多學、多問，務求有能力幫助團隊、盡快融入，「我剛來需要融入團隊，我自己就要努力，很多事情都要自己多給點心機。」

同事提醒你，自己要多記、多學， 笨鳥先飛，沒辦法，多做、多學，不知道的就要多問，爭取快點自己融入這個環境。工作上來這裡都是想同事相處得更融洽，自己盡量去多做一些 ，或者不懂得做的，厚住面皮都要問一問，盡量減輕他們的壓力。 院舍外勞護理員少華

指本地同事人好：很願意提點我們做得不對的地方

少華說：「其實他們（本地員工）人都挺好，有些不懂的，有些細節問題，他們如果看到我們做得不對，他們都很願意提點我們，所以我們真的覺得他們有包容心挺大。」

大娟也補充，來到之後感受到本地員工很友善，「給我的感覺和我想像中的不一樣，原來這裡的同事很親切、很融洽，也很有耐心教我們，就算我們做錯也不會罵我們，一直都會提醒我們。」

少華（左一）說曾擔心過融入本地團隊或有困難。（黃浩謙攝）

現時入住院舍長者更為體弱，需要照顧程度更高

余美玉說：「我們覺得融合沒有想像中的困難。」不過，在決定輸入外勞前，院舍也確實考慮過融入的問題，而且下過一定功夫，例如舉辦迎新日、組織活動、安排社工主動關懷。

她解釋，外勞離鄉別井來工作，有時遇到困難，會擔心影響工作，不敢向同事、上司表達，需要他人主動關心。她也分享，曾在一間院舍見到外勞不太開心，特意着院長要留意，「要主動問問他們，看看有甚麼情況，可以多一點關心他們。」

院舍人手不足是老問題，余美玉指出，倘若一間院舍前線照顧人手不穩定，便難以談及提升照顧質素。她也表示，現時入住院舍的長者較以往更為體弱，需要的照顧程度更高，對照顧人手的需求也因而增加。

如果護理員不穩定，其實對院舍的運作是極之大影響……如果前線的照顧員不停轉，或者是經常需要外聘，即不是穩定的人手，其實很難說提升老人家的照顧質素，所以我覺得這個很重要。 明愛安老服務總主任余美玉

前線照顧看似是簡單，但對護理員其實也有一定要求，照顧工作多細節繁瑣，需要體力勞力，或多或少也帶厭惡性，並非人人都喜歡做，加上社會形象欠佳、同一薪酬有其他工作選擇，余美玉指種種原因也令護理員招聘出現困難。

余美玉認同，輸入外勞是要小心處理的問題，不能每個行業都輕言輸入外勞，但安老業有其獨特性，想解決業界人手問題，需要多管齊下，輸入外勞護理員屬其中一個穩定前線照顧人員需要考慮的方法。

明愛9間院舍半數長期人手短缺嚴重

她也分享到，明愛九間院舍亦非「間間輸入外勞」，只有其中四間長期有嚴重人手短缺，在區內未能成功招聘，加上外聘服務不穩定，才輸入外勞，在九間院舍約800名員工中，外勞只佔30多位，遠遠未到院舍輸入護理員特別計劃所訂明的外勞與本地員工比例。

她重申，輸入外勞護理員，只為穩定院舍人手、提升照顧質素，如政府未來提高院舍輸入護理員特別計劃的限額，期望外勞數目可增至50位。

謝偉鴻指，現時業內前線員工老化，本地招聘難，外勞替補、提供穩定人手，對院舍而言非常重要。（資料圖片/鄭子峰攝）

買位安老服務議會：有些員工六七十歲仍在院舍裡「以老護老」

院舍康健服務人手檢討督導委員會委員、香港主席謝偉鴻經營八間院舍，長期有5%至10%的人手空缺。他指，現時業內前線員工老化，有些員工已六七十歲仍在院舍裡「以老護老」，加上本地招聘困難，外勞替補、提供穩定人手，對院舍而言非常重要。他表示，如政府欲上調輸入外勞名額，增加2,000個會是合理數字。

被問到若再加大外勞名額，會否令本地人更不願意入行，他回應指，院舍樂意招聘本地人，因在行政及管理上會較容易，但薪酬水平則始終要考慮服務使用者的經濟能力。

他也指出，護理員的崗位難長期留住本地人，放諸各地也一樣，「人望高處很合理，難道我們想年輕人做一世護理員，不能晉升嗎？這個崗位是沒法給予他一個護士的人工，他就要努力向上流動，又是我們的錯嗎？」

謝偉鴻續指，現有機制限制外勞跟本地員工的比例，可輸入外勞的崗位只有護理員，然而，院舍內尚有很多其他崗位供本地人選擇，認為機制已為本地人提供一定保護。

從事安老業逾10年、今年50多歲的高女士說，不介意輸入外勞，也體會到他們加入後，院舍的人手緊張得以紓緩。（黃浩謙攝）

本地資深員工：外勞來後紓緩了我們人手緊張

管理層有輸入更多外勞的想法，本地員工又是怎樣看？從事安老業逾10年、今年50多歲的高女士說，最初曾擔心要抽時間教外勞工作，影響工作效率，但共事一段時間後，便發現外勞護理員較年輕、適應及學習能力快，且聽教、肯學。

高女士續指，院舍輸入外勞後，人手相對變得穩定，她不再需要突然取消休假，回院舍頂更，「其實我不介意輸入那些外地的，因為始終你沒有甚麼本地年輕的入行，是吧？他們（外勞）來了之後，紓緩了我們的人手緊張。」