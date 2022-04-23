院舍外勞｜審批易請人難　業界剖析因內地富起來：少人肯離鄉別井

院舍成第五波疫情重災區，港府推出多項措施圖解人手荒，包括自3月1日起有時限地放寬安老院及殘疾人士院舍通過「補充勞工計劃」（外勞）輸入護理員部分規定。時隔一個月，勞工處回覆《香港01》表示，截至4月1日共收到415宗申請，涉及2,283名護理員，當中364宗獲批，涉及2,054名護理員。

有安老業界人士向反映，其經營的八間院舍中，有三間藉今次放寬規例提出申請，共獲批46個外勞名額，惟目前只請到九人，他們更仍在處理來港程序，未知何時能抵港；有業界代表稱，難單靠外勞解決本港護理員人手嚴重不足老問題，必須加速本地人手邁向專業化，方能吸引年輕人才入行，補充新血。



香港人口高齡化。（資料圖片）

勞工處首月批2054名外勞護理員申請 僅10人涉津助院舍

勞工處回覆《香港01》查詢表示，截至4月1日共收到415宗申請，涉及2,283名護理員，當中364宗已獲批，涉及2,054名護理員，當中有2宗為津助院舍的申請，涉及10名輸入護理員，有關申請已獲批。

有院舍獲批請46名外勞 暫僅聘得九人

香港安老服務協會執委李輝經營的八間院舍，其中三間獲批共輸入共46名外勞，但現時只聘用到九位分別來自廣西及湛江的外勞，而申請來港工作程序需時，暫時未知何時能抵港。

院舍傾向聘用已婚或有孩子人士

李輝續指，中介公司每次均有介紹十數人，但院舍以往輸入外勞，較少聘請年過50歲、或年僅20多歲的人士，形容院舍聘請外勞與聘請外傭的要求相似，傾向聘用年約35至45歲、生活狀態較為穩定，例如已婚、甚或有孩子的人士，所以暫時只得九位合適。

安老服務協會委員李輝指，現時聘用外勞不容易。（資料圖片／鄭子峰攝）

不一次過招聘有原因：驚一下子嚟晒 又一下子走晒

李輝又提到，三間院舍現時分別可聘請18位、15位及13位外勞，但表明院舍不會一次過聘請所有人，因為分批聘用，才能避免他們的合約同時屆滿，對院舍人手造成很大影響，「唔想佢哋一下子嚟晒，又一下子走晒。」

內地請人甚艱難 當年渴望被選中眼神不復再

普遍安老業界聘用外勞都遇上困難，李輝直言現時在內地請人來港工作確實比以前困難。她提到，在90年代曾到佛山、紹興等地聘請外勞，每場都有過百人出席，「佢哋嘅眼神係好想嚟（香港），好想被選中。」

李輝續指，內地同樣面對人口老化，對照顧員需求大，「𠵱家時移世易，內地都開始富裕」，很多人都能負擔到聘請照顧員的開支，令內地人更不願意離鄉別井來港工作。

破天荒容許津助院舍輸入外勞惟反應欠佳：佢哋無經驗

當局放寬規定「破天荒」容許津助院舍輸入外勞，惟申請數字反映宗數、人手較少，李輝表示，部分由非政府機構營運的津助院舍，以往無輸入外勞的經驗，不熟悉申請程序及聘用外勞後的安排，例如支薪、安排宿舍等，對聘用外勞仍有很多疑慮，所以仍未遞交申請。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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安老服務協會主席陳志育：若爆第六波疫情 外勞有助應付

香港安老服務協會主席陳志育預計，即使批出逾2,000名外勞，最終到港人數料只有數百人，面對第五波確診情況回落，他稱，即使外勞未能趕及到港，惟業界人手短缺嚴重，今輪疫情有近10%人手流失，若不幸爆發第六波疫情，外勞的填補亦有助應付。

安老服務協會主席陳志育指，當局須加快安老專業化。（梁鵬威攝）

促港府加快安老專業化 加速落實建安老服務進修學院

對於安老業界人手長期不足，陳坦言，疫情凸顯問題，亦更顯改革趨勢，斷言邁向專業化是逼切、必要的歷程。他解釋，安老業界除了外勞外，亦要尋找本地人手填補，但業界進升階梯不足面臨斷層，而安老範疇並無專業職系做成死結，「安老業一定有需求，其實好穩定，但要專業化先可以吸引年輕人投身（行業）。」

他續指，安老服務行業一定要在長遠人力規劃作研究，例如政府預期安老服務的進修學院於2023至25年落實，認為「時間太滯後，要推快進程」，強調業界會致力推動專業化，亦希望新一屆政府協助，並指「現時香港安老業水平有國際標準，始終有優勢。」