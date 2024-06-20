九巴工會與勞工處會面　批站長工作繁重　維修廠無冷氣兼通風差

汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會今日（20日）前往勞工處與官員會面，批評九巴管理不善，前線員工累積滿腹怨氣。該會指，九巴削減站長人手且停止重聘退休「翻閹」弓站長，令有站長要兼顧高達19條巴士線、共100多部巴士調配工作；另有工程部員工稱夏季炎熱但維修廠無冷氣、通風設備不足，不時有人不適病倒。



該會又稱巴士以節能為由將車廂溫度調至攝氏24.5度，車長室受熱氣影響，部份車長出現頭昏腦脹的問題，或增交通事故的風險。該會要求勞工處介入，改善九巴員工工作環境。



汽總九巴及龍運分會今到勞工處與官員會面，反映工作艱難，汽總副主席、專營巴士聯席召集人兼九巴分會主任黎兆聰批評九巴管理層以高壓手法，加重前線員工工作量及工作壓力，為壓縮資源令員工苦不堪言。

黎兆聰舉例指，一些站長反映公司不斷削減站長人手，令一些站長要負責高達19條的巴士路線，合共100多部巴士的調配工作。他稱一名站長要兼顧許多事務，再加上壞車、班次出現問題等突發事件，令站長經常遇到顧此失彼的難題，但九巴近日卻停止重新聘用年滿60歲但是身體強健的站長，令人手更形緊張。

黎又說，九巴要求退休翻聘員工同意減薪才能得到重新入職的機會，而減薪幅度更高達三分之一以上，其他福利待遇和新入職員工相差無幾，直言是否定他們多年來為巴士公司付出辛勞的汗水和累積的工作經驗

他續稱，踏入夏季後本港氣溫持續上升，但不少工程部員工表示維修廠房不但沒有冷氣，且通風設備嚴重不足，增加體力消耗，更不時有人不適病倒。他更稱，九巴以節能為由，將車廂的溫度調為攝氏24.5度，導致車長室常受外邊熱氣的影響，部份車長更因駕駛室內的溫度經常發生變化，有時會出現頭昏腦脹的問題。

黎兆聰希望勞工處介入，要求公司將員工退休年齡由60歲增至65歲，停止無理削減他們薪酬福利的剝削行為，增加站長人手，並改善員工工作環境等。