工會要求九巴及龍運加薪8%　冀增多項津貼及加人手紓緩站長壓力

汽總九巴及龍運分會今日（5日）與九巴公司管理層展開首次加薪會議，指根據工會調查，已提出要求加薪8%，減輕員工因通脹導致的生活壓力，並要求在假日上班的「雙補水日」，增設300元獎金，亦要求工程部增加人手紓緩現時站長壓力等。



九巴回覆指會按恆常機制制定薪酬調整方案，平衡營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通脹水平，及參考政府及其他公營機構的指標，提升員工的薪酬待遇。



汽總九巴及龍運分會今日（5日）與九巴公司管理層首次加薪會議，指根據工會調查後，已提出要求加薪8%。（工會提供）

汽總九巴及龍運分會代表，今日與資方代表會面，包括九巴行政總監許鎮德、財務總監梁祖德等，首次展開今年加薪會議。

九巴工會表示，已在會上明確提出工會問卷調查結果，要求資方可加薪8%，並改善多項福利待遇，包括要求在假日上班的「雙補水日」，增設300元獎金、增加多項員工津貼、要求派更部員工6月起與外勤同步加薪等，並反對強制要求督察考巴士牌。

工會又引述調查，指24%會員不滿管理層表現，以10分為滿分只給予5分，部份會員反映一名站長要同時監察10多條路線運作，要求工程部增加人手等。

九巴工會希望加薪8%。（資料圖片）

工會又稱，員工正面臨縮減加班時數問題，變相令其薪金減少，加上日常生活開支不斷上漲，令廣大員工生活負擔加重。

九巴回覆指，九巴及龍運設有恆常機制制定薪酬調整方案，會考慮和平衡所有相關因素，包括營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通脹水平，並參考政府及其他公營機構的指標，以提升員工的薪酬待遇。

九巴又說，公司代表與兩個工會就薪酬調整方案進行會面，對工會提出的部分訴求作出回應，會繼續與工會及員工保持溝通，期望達成共識。