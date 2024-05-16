九巴英製雙層電巴｜載客量媲美柴油車　生產商：港電巴有光明未來

九巴首架英國車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV 雙層電巴上周六（11日）首航，行駛過海路線112號。該車款是全港載客量最高的新能源巴士，可達122人，不論載客量、車廂設施及設計，都與傳統雙層柴油巴士看齊。



ADL亞太區董事總經理Andy Boulton表示，全球各地在推出電動巴士時總會面臨挑戰，早期的電巴把電池安裝在車尾，減少車廂空間令座位大減，今次新型號的電巴電池分布在車底及樓梯等位置，保留座位數量，載客量則可與柴油巴士看齊，正可反映巴士的意義在於乘載客人，而非乘載電池。他也相信，電巴在香港會有一個光明的未來。



晚間充電兩小時 可行走350公里

九巴首架由英國車廠亞歷山大丹尼士生產的（ADL）Enviro500EV 雙層電巴上周六（11日）首航，行駛過海路線112號，來往長沙灣蘇屋邨至北角。九巴電巴車隊目前共有82部電動巴士，包括30部單層電巴、52部雙層電巴。

九巴購入這新款電巴共10輛，載客量為122 人，車廂設施包括座位、企位、輪椅位的編排、地板平坦沒有梯級、往上層樓梯的佈局和緊急出口的設計，皆與柴油巴士一樣，是全港載客量最高的新能源巴士。新款電巴只需在晚間充電兩小時，就可行走350公里，滿足逾八成九巴每日的營運需要。

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電池裝在車尾 保留車廂座位空間

ADL亞太區董事總經理Andy Boulton表示，對於首架Enviro500EV 行駛過海路線112號感到自豪，亦對於與九巴的合作走到新一個旅程感興奮。他對於香港電巴的未來，「感到樂觀，相信電巴在香港會有一個光明的未來」，ADL正與九巴工程團隊緊密合作，以確保可以在雙層冷氣電巴建立出更高效的反應。

他提到，一般柴油巴士釋出的二氧化碳為2.65kg CO2e而此架電巴的路邊排放量則是零，助改善空氣質素。他相信電巴是香港的未來，皆因這裡有持續的電力供應，電巴就是運載市民最有效率的方式。

巴士意義在於乘載人 並非載電池

他提到，全球各地在推出電動巴士時總會面臨挑戰，有不少電巴會因為將電池裝在車尾，以致車廂的座位大大減少，是次電巴的電池佈局是放在車底、樓梯下方及車尾等位置，故可以保留車內原有的載客量，同時設有兩個輪椅位置，與柴油巴士看齊。

他表示，「這正可反映巴士的意義在於乘載客人，而非乘載電池」，他為這個設計感到非常自豪。

ADL亞太區董事總經理Andy Boulton提到，全球各地在推出電動巴士時總會面臨挑戰。（梁鵬威攝）

提到電巴的未來，Andy形容香港有一個成熟的巴士市場，有一個可預測的未來。他表示，每架巴士的壽命都是18年，在18年間香港巴士業充滿不同挑戰，也需面對不同艱鉅的任務，故ADL就專為香港設計相對應的巴士，以保證巴士可以運行足18年。

電巴成本較柴油巴貴60%

他期望，ADL為香港帶來的電巴數量，是愈多愈好，惟取決於營運商，皆因電巴所需的成本較一般柴油巴士貴約60%，營運商負擔到、成本提高的情況下，乘客亦未必會想支付更多費用。

他表示，電動車已是存在一個多世紀，ADL亦已超過100歲，故已有充足的電能以維持服務，對ADL而言，在不影響載客量的前提下，電巴獲472千瓦/小時的能量是相當重要的，重申他們的巴士是載客，而非乘載電池。至於就氫能車與電動車的分別，Andy認為氫能車效能較低。

Andy表示，當ADL向客戶出售一架巴士時，並不只是收錢就直接運行，當中更需要的是ADL對該巴士的建構，今次向九巴出售電巴同時，亦等同建立一個長達18年的合作關係。

50員工在香港工作 了解營辦商司機需求

他提到，ADL現時有超過50位人員在香港專門為巴士工作，以不斷提升標準，以及確保其設計是市場上最好的，故ADL亦與九巴緊密合作，以了解意見，例如因應司機的需求，擋風玻璃設計成稍凹到車身，以助司機有更好的視角，加上因為擋風玻璃是最先有機會撞擊行人的部件，此設計有助防止擊中行人的頭部。

在香港的環境下，要由柴油車轉型至電動車看似困難，Andy則認為，要轉型是很有信心，回顧ADL在1996至1997年，就建造第一架3軸雙層巴士，建造一架新車，都會運到英國的測試跑道上進行加速耐久循環測試，以模擬18年的使用壽命。

每輛巴士有18年壽命

ADL至今已銷售巴士20多年，行駛近400萬公里，對於一架18年壽命的巴士而言，是一個令人震驚的距離。因此，他對巴士轉型有一定程度的信心，即使未能做得更好，也會是做得最好。

他期望，日後不只是與專營巴士公司合作，而是有如住宅服務、接送老人等服務，盡可能建立更多客群，建造他們想要的東西，ADL亦會專注在香港的市場以及其他市場的開發，目前港府所設立的《電動車普及化路線圖》亦對其有一定幫助，以達致以2050年前達致車輛零排放的目標，形容這是一埸「長時間的遊戲」。