廣華醫院停電｜承辦商已更換故障組件　料周五逐步恢復受影響手術

廣華醫院電力系統昨晚（19日）故障，影響部分手術室的電力供應，其中一宗手術需要轉手術室。有受影響的病人家屬接受傳媒訪問時指，病人傷口有滲漏，需要再次做手術。



廣華醫院今晚（20日）公布，經臨床檢查後，確定有關情況屬於該手術的已知風險，更換手術室沒有影響病人的情況。醫院又指，初步調查昨日電力系統後，在醫院用作第三層備用電力的無間斷電源中，發現有控制組件出現故障，引致手術室的第三層備用電力系統運作受到影響。



醫院又指，承辦商今日已更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試，確定有關系統在搶修後安全及穩定，預計可於明天逐步恢復早前受影響的非緊急手術服務。



廣華醫院電力系統昨晚故障，影響部分手術室的電力供應。（資料圖片）

廣華醫院昨晚電力供應系統發生故障，醫院今表示，負責安裝有關電力系統的承辦商初步調查後，在醫院用作第三層備用電力的無間斷電源中，發現有控制組件出現故障，引致手術室的第三層備用電力系統運作受到影響。發生故障的無間斷電源，是手術室的第三層後備電力，當第一層及第二層供電同時故障時，會作為後備供電，確保緊急醫療儀器維持運作。

發言人解釋，雖然手術室的第一層主要電力供應系統及第二層後備發電機維持正常運作，但為慎重起見，醫院昨晚仍然決定暫停八間手術室運作，全面複查及維修系統。受事件影響，今日有23宗非緊急手術需要改期，另外有兩宗非緊急手術需要改用其他手術室進行，兩宗手術均已順利完成。

此外，承辦商今日已更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試，確定有關系統在搶修後安全及穩定，預計可於明天逐步恢復早前受影響的非緊急手術服務。

廣華醫院電力系統昨晚故障，影響部分手術室的電力供應，其中一宗手術需要轉手術室。（廣華醫院網站）

就昨晚故障影響部分手術室的電力供應，其中一宗手術需要轉手術室，有受影響的病人家屬接受傳媒訪問時指，病人傷口有滲漏，需要再次做手術。廣華醫院回覆時指，醫生於今日檢查病人後，發現病人其中一個手術駁口出現滲漏情況，經臨床檢查後，確定有關情況屬於該手術的已知風險，更換手術室沒有影響病人的情況。醫生今日已為病人進行手術，處理有關問題，亦已向家屬解釋事件。

發言人說表示，醫院已責成承辦商，必須盡快修復系統，令醫院電力供應盡快恢復正常。醫院管理局亦已要求承辦商就事故進行詳細調查及提交報告。若有需要，醫管局會按照合約條款向承辦商嚴肅追究責任。

廣華醫院再次向受影響的病人致歉，會詳細調查事件，亦已邀請相關政府部門提供意見，確保手術室供電系統更安全及穩定。