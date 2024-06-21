香港航空泰國辦招聘會　首批20多名泰籍機艙服務員料月底投入服務

航空業人手短缺，香港航空表示，預料今年須增聘超過1成機師及4成機組人員，正在本地、國內及海外招聘，年初聘得首批20多名泰國籍機艙服務員即將完成培訓畢業，料本月底可投入服務，港航上周六（15日）在泰國曼谷舉行新一輪招聘會，預計公司今年全年員工人數有500人淨增長。



香港航空表示，今年上半年每日運作的航班量正式恢復至疫情前水平，隨機隊持續擴充和開拓新航點，預計今年內公司需要增聘超過1成的機師及4成的機組人員，已分別在本地、國內及海外多個城市展開連串招聘活動，包括前線人員、機艙服務員等。

港航表示，最新一輪機艙服務員招聘會已於6月15日在曼谷舉行，吸引逾千名有意投身航空業的求職者遞交申請。經過篩選後，合資格應徵者被邀請到場進行面試。

港航客艙體驗總經理盧緻柔稱，泰籍員工以適應不同文化和工作環境的能力而稱著，精通泰語和英語，也重視勤奮和紀律，在國際商務環境中具有優勢。她稱港航年初已招聘20多名泰籍員工，並已順利進入培訓的最後階段，表現令人充滿信心，預計於今個月底畢業後將正式投入服務。

香港航空預計公司今年全年員工人數有500人淨增長。（資料圖片）

港航指出，會為不同國籍員工提供多方面的文化指導和語言課程支援，並設立員工協助計劃，例如幫助他們應對新來港期間可能面對的個人或工作相關的挑戰，提供包括輔導服務、管理壓力或緩解思鄉情緒等資源及指導等。

港航人力資源總監黃諫珍則稱，公司員工流失率現時相對穩健，已推出不同激勵獎金、提供更多的溝通渠道及多方面的員工關愛活動，預計今年全年員工人數將有500人的淨增長，並將持續投放資源在人才培訓及員工活動等方面。