廣華停電｜消息：涉選擇電源交換器故障　致三層電力系統無法通電

廣華醫院新大樓竣工一年多則再有工程問題發生，其在前晚（19日）電力系統出現故障，並在昨晚再出稿解釋是醫院用作第三層備用電力的無間斷電源中發現有控制組件出現故障。據了解，負責安裝有關電力系統的承辦商為法國的Schneider Electric（施耐德），醫管局已責成相關承辦商，並向總承判商「中國建築工程（香港）」發出警告信。



到底為何第三層控制組件故障會令手術室停電近50分鐘？有工程師預料，故障的組件為控制選擇用那一項電源的交換器，由於相關組件出現故障，故即使三層電力都供應正常，惟電源卻無法通過導致停電發生。



廣華醫院。（資料圖片）

廣華醫院新大樓前晚（19日）電力系統出現故障，令部分手術室停電近50分鐘。廣華醫院昨晚再出稿解釋是醫院用作第三層備用電力的無間斷電源中發現有控制組件出現故障，而相關備用電力是當第一層及第二層供電同時故障時，會作為後備供電，確保緊急醫療儀器維持運作。

電力系統承辦商為法國Schneider Electric施耐德公司

據了解，涉事品牌為法國品牌Schneider Electric（施耐德），之前並未曾有類似事故發生，醫管局已責成相關承辦商，並向總承判商「中國建築工程（香港）」發出警告信。

消息人士指，廣華新聞稿所指的故障組件，為控制選擇用那一項電源的交換器，屬於「不斷電系統」（即第三層備用電力）其中一個組件，一般而言，當感應到第一層（即市電）及第二層（即後備發電機）出現問題時，會自動使用第三層後備電力。相關組件可以減少斷電的時間，因如感應到前兩者無電力供應，可以在一秒內即啟動後備電力，並提供30至60分鐘的電力。

消息：停電50分鐘因須先查原因始能用「旁路電源」恢復手術室電力

他續指，今次事件中，由於相關組件故障，即使三層電力供應正常，電源亦無法通過致停電發生。他估計，當時醫院有再用旁路電源恢復手術室供電，認為50分鐘的時間不算長，因工程人員亦要時間了解事發原因。他亦指，相關事件罕見，要待醫管局進一步調查才可了解事故原因。

何永業。（資料圖片）

資深電機及屋宇裝備工程師何永業今日在電視訪問解釋，一般大廈有兩層電力供應，包括電力公司的供電；其次為發電機供電，則供電予消防設備及照明燈 等，惟此並非即時可以供應，需要15秒的時間起動。由於一些重要樓宇無法可以等15秒才恢復電力，故醫院一般會有供電予不斷電系統（或稱UPS，即Uninterruptible Power Supply），以供電予：醫療裝置、呼吸機及維生指數。

他批評，相關醫院任何設備都有測試，有獨立實驗室看過符合規格，認為此事有三個可能性包括設備有瑕疵、人為操作問題及意外導致。他續指，如果最終發現是設備瑕疵問題，醫管局應全面檢查整間醫院，因其短短峻工一年多已有多項工程問題出現，包括廣華醫院電線槽疑偷工減料、多處夾板彎曲脫落「炒魷魚」等。