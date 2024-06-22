新紮師兄｜前奧運風帆代表出班　學堂將勤補拙　「勉強會有幸福」

香港警察學院今日（22日）舉行結業會操，前奧運風帆港隊代表梁灝雋以見習督察身份「出班」。曾在仁川亞運贏得銀牌的梁灝雋指出，風帆及警務工作最大分別，個人運動是與隊友競爭，但警隊工作單憑一人之力無法完成任務，需要團隊。梁灝雋又引用警官的寄語「勉強會有幸福」，因自己不擅長讀書，學堂訓練每日都很「勉強」，在付出努力後，如今一切都值得和感到幸福。



榮譽警棍得主冼亭彬在8年前成為警員，曾經拯救墮海男子，獲得市民掌聲和歡呼聲，「當時我就發現，市民其實好支持警察救急扶危嘅工作」。



梁灝雋認為運動員自律的性格非常適合投身警隊。（黃浩謙攝）

梁灝雋曾是香港滑浪風帆代表隊成員，曾出戰2012年倫敦奧運，並於2014年的仁川亞運獲得銀牌。他於2019年退役，擔任港隊教練至2022年。前年，他透過警方的運動員招募計劃（SPREAD），認識到警務工作的多元，認為成為警察很有挑戰性，「本身我係一個好鍾意挑戰自己嘅人，佢有好多唔同位置可以發揮到自己所長。」故他決定離開涉獵近20年的滑浪風帆，尋求一份穩定和有意義的工作，加入警隊。

「運動員個性格好自律，適合警務工作」

「本身運動員個性格，我覺得係好適合做一個紀律嘅工作，即係警務工作啦，因為我哋以前每一個都好自律咁去訓練，咁而我覺得警務嘅人員係好需要自律」他認為自律代表紀律和誠信，而這種特質更能令自己適應警務工作，能提高市民對整個警隊的信心。

梁灝雋多次代表香港作賽。（香港滑浪風帆隊圖片）

風帆是個人運動 但警隊需要團隊

他指滑浪風帆是一種個人運動，不太需要團隊合作，「個人嘅運動項目可以理解到就係，我嘅隊友其實都係我嘅對手啦。咁所以我係活喺一個好長時間都係，某程度唔係咁想同一個團體合作嘅個性嚟嘅。」

有別於滑浪風帆，梁灝雋認為在警務工作中，單憑一人之力無法完成任務，需以團隊形式進行。在訓練中，他覺得要以有效的方式聯繫團隊非常困難，亦是需要訓練的原因。他指，經過教官的教導和訓練，漸漸地培養到領導才能。

梁灝雋指自己以往代表香港出賽，為這個地方取得成績，非常有成功感，現在投身警隊，要用自己的能力守護社會和家人的安全，認為非常有意義。

香港警察學院今（22日）舉行結業會操，其中包括退役奧運風帆選手梁灝雋（右一）和榮譽警棍得主冼亭彬（右二）。（黃浩謙攝）

自言不擅讀書 每日訓練都很勉強

梁灝雋引用警司對他們説的話作為給予下一屆學員的寄語「勉強會有幸福嘅」，他指自己不擅長讀書，訓練的每一天都是很勉強的，但他依然覺得值得和幸福，並指只要堅持向着目標前進的話，不論成果如何，回憶也十分值得珍惜。

冼亭彬認為警察能幫助到社會上有需要的人，並稱是他自小的志願。（黃浩謙攝）

榮譽警棍得主曾跳海救人 獲得市民掌聲

榮譽警棍得主的見習督察冼亭彬在8年前成為警員，受同為警務人員的父親薰陶，聽説父親調查工作的見聞後，認識到警隊工作的多元，認為警察能幫助到社會上有需要的人，成為警員是他自小志願。

他分享前年8月拯救墮海男子的經歷，稱在執法行動期間聽到有人墮海，迅速趕到現場，「咁可能係我身為警察嘅呢個身份，我嘅工作同埋我嘅使命感，咁我就毫不猶疑，就跳落海裏面拯救嗰名男子」。

冼亭彬認為市民其實很支持警察救急扶危的工作。（黃浩謙攝）

「市民其實好支持警察救急扶危嘅工作」

冼亭彬稱，與墮海男子乘上救生艇後，聽到岸上傳來非常熱烈的掌聲和歡呼聲，「當時我就發現，市民其實好支持警察救急扶危嘅工作」，他相信只要保持專業精神，便能拉近警民關係，維持市民對警察的信心。

冼亭彬稱，當時與墮海男子在水中等待消防的救生艇的時候，得知男子跳海因失戀，感到情緒低落，當時已是連續第二日到同一個位置輕生。冼亭彬覺身為警察，不但有責任拯救生命，還有義務開解失落的人，阻止他們輕生，否則墮海事件無法停止。他慶幸自己當時有開解男子，翌日相同位置亦再無墮海事件。