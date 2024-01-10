警察學院前體能教官組義工團　培訓投考者體能助加入警隊

香港警察義工服務隊於2004年4月成立至今接近20年，轄下有不同性質的義工團隊。其中一隊是專為有志投考警隊人士提供訓練的「PT Buddy」，協助他們應對入職體能測試以至學院體能訓練。



警長林俊賢於2016年與同袍創立「PT Buddy」，為有志投考警隊人士提供特訓。（《警聲》圖片）

現年48歲的警長林俊賢，是義工隊的創辦人和召集人，1996年加入警隊，曾任機場特警，於2010年出任警察學院體能教官期間，發現部分學員初期在學院接受嚴格的體能訓練時，表現較吃力，需要再下一番苦功才能達到要求。

他擔任學院教官兩年後便調到反恐特勤隊，但他對培育警隊新血仍然非常熱情，遂於2016年召集另外五名曾任特警或有健體導師資格的同袍，共同創立「PT Buddy」，義務成為警隊準考生的體能訓練夥伴（Physical Training Buddy）。

「PT Buddy」首項服務對象為旺角警區「薪火計劃」的少訊成員，林俊賢解釋，投考警隊的體能測試項目，例如800米跑、4x10米穿梭跑，雖然看似簡單，但箇中需掌握的技巧不少。

他指：「以穿梭跑為例，應考者如何轉身、先踏出左腳還是右腳，都很影響表現，於是我們作針對性訓練，提升受訓者的協調性。手握肌力測試方面，我們設計單槓懸垂配合掌上壓等訓練，強化他們的手部握力。」

警長林俊賢於2016年與同袍創立「PT Buddy」，為有志投考警隊人士提供特訓。（《警聲》圖片）

「PT Buddy」其後成為香港警察義工服務隊轄下團隊，為多個警區提供訓練支援，包括栽培少數族裔青年加入警隊的「寶石計劃」及「喜馬拉雅計劃」等。「PT Buddy」發展至今八年，所培訓的學員大部分均成功通過警隊入職體能測試，優秀表現更延續到正式訓練，包括有學員在學院打破保持28年的紀錄、僅7分14秒便跑完2400米，亦有學員以導師為榜樣，成為特警新力軍。

林俊賢指出，「PT Buddy」導師現已增至88人，並與時並進調整訓練方式，在義工隊服務的多個警區中，成績最彪炳的依然是最初服務的旺角警區「薪火計劃」，歷年來培訓逾600人，投考警隊的體測合格率逾九成。

林俊賢目前駐守旺角警區警民關係組，工作之一是協助推廣「薪火計劃」，他笑言有「衣錦還鄉」之感。