華豐大廈火︱住戶爬水塔逃生　天台户開閘救人　憶街坊喘氣面熏黑

佐敦道華豐大廈上周發生3級火，釀成5死40傷。《香港01》今日接觸到當日協助住戶逃生的天台租户莫女士，她憶述當時先聞到一陣燶味，後來發現天井方向黑煙滾滾，「啲黑煙好犀利，係超級勁！」見狀便立即報警及關門，數分鐘再打開門時，發現許多人已經從樓梯逃上天台暫避、無法下樓。莫女士當時發現有人嘗試爬過鐵絲網到其花園，亦看見有人爬到天台水塔上，而當時濃煙密佈，十分危險，她於是打開鐵閘，讓7名街坊進屋暫避。她記得當時街坊們十分驚恐、不斷喘氣，面部熏黑，部分人甚至赤腳，她於是與兒子提供濕毛巾及水供術坊使用，等待接近約一小時後由消防員帶離現場。莫女士指經過此事之後，與街坊的感情變好，現時見到面都會互相打招呼問候。



事發當日天台濃煙密佈，有人向下望查看情況。（讀者提供影片截圖）

據讀者提供的片段可見，當時天台濃煙密佈，有街坊走到露台邊查看樓下情況。天台租户莫女士指，當日早上約7時50分正準備帶兒子上學，開門時首先聞到一陣燶味，檢查後相信並非家中物件起火，其後便發現大廈天井方向黑煙滾滾「攻哂上嚟」，於是馬上報警處理。她憶述報警後心想「不如帶個仔返學啦，睇下帶唔帶到，好過留喺屋企啦！點知最後都係帶唔到。」因為在兩分鐘之後，她再打開門時，已經發現有許多人從樓梯逃上天台暫避。

莫女士其後便和兒子用濕毛巾掩住口鼻，在家中等待救援。其後兒子的叔叔打開門查看情況，發現濃煙已經「攻緊入屋」，之後又看見有人爬過鐵絲網、擒過天井，再爬落其花園；亦有人擒過水塔再爬落其屋頂，她於是向他們稱「唔可以咁樣擒㗎，一來危險、二來係私人地方，真係唔可以咁樣擒！」莫女士後來看到外面情況十分危險且「濛查查」，認為不可以任由街坊在外面，於是打開鐵閘給7名街坊進屋。她說當時有一名伯伯及一名女子坐在天台水塔不肯下來，經勸解後始軟化及願意入屋暫避。

火警期間，有人逃上天台暫避，天台租户莫女士見狀打開鐵閘讓街坊暫避。（羅日昇攝）

莫女士續稱，看見入屋的街坊面部熏黑，有一些甚至赤腳，情十分驚恐，並一直喘氣，「因為佢哋走得好急呀，連拖鞋都冇！」她與家人便拿濕毛巾及水供街坊使用；經過10多分鐘後街坊終於冷靜下來，並開始查看樓下情況。當時鄰居陳先生亦有與逃上天台的街坊聊天，最終等待接近一小時後，消防員終於到來帶他們離開現場，莫女士指當時只穿簡單衣物及帶走手機銀包，她未料之後竟因大廈未解封而有一段時間未能回家。

莫女士和兒子拿濕毛巾及水，給暫避街坊使用。（羅日昇攝）

莫女士表示，自己是因為家中裝修，才搬到華豐大廈暫住，剛遷入約兩個月。她事前曾觀察環境，發現天台有花園及露台，因此才租用此層，火災後認為自己租住天台、未受波及是「不幸中的大幸」。被問及租屋時有否考慮安全問題，如突然之間有火警等，她稱「周圍都有呢啲情況㗎啦，就算你住豪宅，都有呢啲機會嘅。」她認為街坊的自律性比較重要，「唔自律嘅話我相信幾安全都冇用。」莫女士又指低層住戶較多閒雜人等，高層住戶則不覺有什麼特別；又指走廊清潔做得十分好，而後樓梯偶有雜物，相信是街坊搬走時將雜物扔出走廊，加上沒有電梯，而清潔公司不會上樓檢走垃圾，導致堆積比較多雜物。

天台後樓梯堆積不少雜物。（羅日昇攝）

華豐大廈於上周三（10日）早上7時53分起火，消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分被包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，當中3男2女搶救後惜告不治。截至今日（16日）傍晚5時，留醫傷者當中仍有3名女子情況危殆。