中華煤氣擬8.1起加價4.8%　定額保養月費加至10元　之後兩年凍費

香港中華煤氣有限公司向立法會提交文件，計劃由今年8月1日起調高標準煤氣收費每兆焦耳1.3仙至28.5仙，加幅為4.8%；又將定額保養月費調高0.5元，提高至10元。中華煤氣估計是次標準煤氣收費及保養月費調整後，約七成住宅用戶每月煤氣賬單的加幅不會多於10元，並決定在未來兩年內凍結標準煤氣收費及保養月費。



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三成住宅用戶每月實加高於$10 半數工商業用戶月費增逾$330

中華煤氣自1997年起以自願形式與政府簽訂《資料及諮詢協議》，以增加其釐定收費機制的透明度，及提供機會讓政府與中華煤氣商討後者調整其收費的理據，中華煤氣須在調整收費三個月前諮詢政府意見，並應要求向立法會環境事務委員會及能源諮詢委員會作出簡報。

煤氣公司計劃由今年8月1日起把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.3仙， 加幅為4.8%， 相當於2023年平均實質煤氣費（ 包括標準煤氣費及燃料調整費）的4.2%。中華煤氣並計劃由同日起起將保養月費調高0.5元，至每月10元，加幅為5.3%。

煤氣公司預計次費用調整後，預計約七成住宅用戶每月煤氣賬單加幅不會多於10元，即約三成會高於10元；約五成的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於港幣330元，即另一半超過這數目。

保養月費26年首加價 加幅5.6%

文件顯示，中華煤氣自1997年簽訂協議至今， 共八次調高其標準煤氣收費，以及一次調高其保養月費。上一次調高標準煤氣收費是在2022年8月，每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15 仙，加幅為4.4%；而上一次調高保養月費則在1998年，月費調高0.5元，加幅為5.6%。

煤氣公司：燃氣行業技術人員短缺導致人力成本上升

煤氣公司表示，經充分考慮客戶的承受能力，故作出溫和收費調整。公司表示，一直對調整收費十分謹慎，由於過去兩年營運成本增加，燃氣行業技術人員短缺導致人力成本上升，未來數年亦須投入龐大資本投資以維持安全可靠的服務，以及為新發展地區供應煤氣，預計2024年及未來五年的資本投資總額將達98億元。

續向4.3萬基層用戶提供半價優惠 並維持16年前收費水平

煤氣公司稱會繼續為約43,000個合資格長者、殘疾人士、低收入及單親家庭提供優惠，他們可享每月首500兆焦耳煤氣用量的半價優惠，並獲豁免保養月費和零件費用。優惠計劃下的家庭不會受今次費用調整影響，他們須繳交的標準煤氣費，將繼續維持在16年前，即2008年的水平。

煤氣公司又會向客戶提供不同支援，包括捐贈一萬套「智能控制器和智能煤氣錶」予有需要的家庭，以及提供5,000萬元贊助中小企升級節能及環保設備。