記協改選｜不明訊息指執法機關監視　鄧炳強：有人受恐嚇歡迎報警

香港記者協會明日（22日）舉行改選，記協今日（21日）發聲明，指有會員收到不明來歷訊息，會議可能遭受執法機關監視，提醒保持距離。



保安局局長鄧炳強今日表示，任何人如覺得受恐嚇可隨時報警，他指記協雖然是「無認受性組織」，但由於記者是按法例註冊，會受到法律保護。



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記協今日發聲明，指有會員今日收到不明來歷WhatsApp訊息，指明天舉行的周年會員大會可能遭受執法機關的監視，提醒接收者與明天會議保持距離。

記協：周年會員大會不涉及任何法律風險

記協重申，沒有收到有關的消息，並不認為根據《職工會條例》訂明舉行的周年會員大會涉及任何法律風險，希望會員明日依時出席。

保安局長鄧炳強在會見傳媒時表示，任何人如覺得受恐嚇或有其他刑事罪行，歡迎隨時報警。（歐嘉樂攝）

國安法及23條共299人被捕

鄧炳強在會見傳媒時表示，任何人如覺得受恐嚇或有其他刑事罪行，歡迎隨時報警，他又指記協「係無認受性組織」， 「無公信力同代表性」， 但由於記協按香港法例註冊，是會受法律保護。

另外，鄧炳強指出，在《國安法》及《維護國家安全條例》生效後，有299人因國安案件被捕，有175人被檢控，156定罪或候判。鄧炳強又指，由於相關罪行及行為較為敏感，不適宜臚列各項罪類相關數據，披露細節或會影響香港及國家安全。

至於七一回歸，鄧炳強指暫未收到公眾遊行及集會申請。政府早前將被通緝的羅冠聰等6人列為「指明潛逃者」，他稱當局會不時檢討，是否將增加指明潛脫者及相關措施。

對於已辭任終審法院海外非常任法官的岑耀信撰文質疑47人顛覆案裁決，鄧炳強表示，香港司法獨立，法庭已就35+顛覆政權案指出，無差別否決財政預算案，不理利弊，從而令政府不能管治，是非法手段，現時亦有外籍非常任法官對香港司法予以肯定。