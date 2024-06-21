菲傭來港後確診麻風　議員建議要求影響外僱工作的病納入體檢要求

《香港01》日前接獲一名家傭僱主投訴指，在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。



立法會議員顏汶羽表示，日前接獲事主投訴，現時中介公司與事主各執一詞，事主傾向解僱該女傭，並希望中介公司會作出賠償；但中介公司認為，由於身體報告沒有提及傭工患病，因此認為感染源頭在港，傭工康復後可繼續工作。



《香港01》早前接獲一名家傭僱主投訴指，在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，其後確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。

安樂窩僱傭中心調景嶺分店介紹一名菲傭到新僱主家中上班數周後，確診麻風，該公司發表聲明稱正與涉事客戶商討方案。（安樂窩網站）

僱主傾向炒女傭並要求賠償 中介公司反指感染源頭在港

顏汶羽表示，日前接獲事主投訴，現時中介公司與事主各執一詞，事主傾向解僱傭工，並希望中介公司會作出賠償；但中介公司認為，由於身體報告沒有提及傭工患傭工，因此感染源頭在港，傭工康復後可繼續工作，暫時未有達成共識。

他形容現時為「灰色地帶爭拗」，建議政府檢討《標準僱傭合約》，明確定義「適合擔任家庭傭工一職的體格檢驗」，把影響到外僱日常工作的病均納入體檢要求。他表示，若僱主在外傭抵港後安排的驗身結果，與原居地驗身報告有明顯差異，則應容許僱主提出無條件解約。