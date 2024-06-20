菲傭確診麻風僱主憂全家染疫　醫生：港人大多已打針有抵抗力

一名外傭僱主新聘的菲傭到埗一星期身上出現紅點，隔兩周後確診麻風病，僱主一家三口包括5歲小孩，擔心被傳染。翻查衞生防護中心資料，今年截至4月，本港共有兩宗確診麻風病的個案。



感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，由於大部分港人因曾接種疫苗，故對麻風有一定抵抗力，故毋須太擔心，但他同意如免疫力低或者無打針的市民有可能會被傳染，建議可以定期做檢查。他又指，相關病最主要的傳播途徑為飛沬傳播及接觸傳播，故如曾同居會較高機會被感染到，而潛伏期主要為2至5年。



據該名家傭僱主投訴所指，菲傭在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，院方本月14日表示女傭確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。

翻查衞生防護中心資料，今年截至4月，本港共有兩宗確診麻風病的個案。該名僱主擔心，麻風病可能已潛伏在她們一家三口，包括菲傭主力照顧她的5歲兒子。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，麻風病由麻風分枝桿菌的細菌引起的慢性傳染病，早期症狀為皮膚出現紅色或白色斑塊，而當常不痛不癢，多數麻木，無知覺，斑塊內無毛髮、不出汗、乾燥或有光澤。他又指，除影響皮膚外，麻風病亦會影響附近的神經線，如變肥變粗，手指彎曲及手部虎口位無用等。

曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

他又指，由於95%的港人因曾接種疫苗，故對麻風有一定抵抗力，故毋須太擔心。不過，他同意如免疫力低或者無打針的市民有可能會被傳染，建議可以定期做檢查。他又指，相關病最主要的傳播途徑為飛沬傳播及接觸傳播，其次則為有限度的空氣傳播及間接接觸傳播，故如曾同居會有較高機會被感染到。

曾祈殷表示，此病潛伏期主要為2至5年，「有文獻記載，最短可以2個半月；最長可以10至20年不等」，故有懷疑時及出現麻風病病徵時，可以要求醫生做皮膚抹片檢查以得知會否染疫。