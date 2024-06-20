菲傭確診麻風僱主憂全家染疫　醫生：港人大多已打針有抵抗力

撰文：呂穎姍
出版：更新：

一名外傭僱主新聘的菲傭到埗一星期身上出現紅點，隔兩周後確診麻風病，僱主一家三口包括5歲小孩，擔心被傳染。翻查衞生防護中心資料，今年截至4月，本港共有兩宗確診麻風病的個案。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，由於大部分港人因曾接種疫苗，故對麻風有一定抵抗力，故毋須太擔心，但他同意如免疫力低或者無打針的市民有可能會被傳染，建議可以定期做檢查。他又指，相關病最主要的傳播途徑為飛沬傳播及接觸傳播，故如曾同居會較高機會被感染到，而潛伏期主要為2至5年。

據該名家傭僱主投訴所指，菲傭在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，院方本月14日表示女傭確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。

翻查衞生防護中心資料，今年截至4月，本港共有兩宗確診麻風病的個案。該名僱主擔心，麻風病可能已潛伏在她們一家三口，包括菲傭主力照顧她的5歲兒子。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，麻風病由麻風分枝桿菌的細菌引起的慢性傳染病，早期症狀為皮膚出現紅色或白色斑塊，而當常不痛不癢，多數麻木，無知覺，斑塊內無毛髮、不出汗、乾燥或有光澤。他又指，除影響皮膚外，麻風病亦會影響附近的神經線，如變肥變粗，手指彎曲及手部虎口位無用等。

曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

他又指，由於95%的港人因曾接種疫苗，故對麻風有一定抵抗力，故毋須太擔心。不過，他同意如免疫力低或者無打針的市民有可能會被傳染，建議可以定期做檢查。他又指，相關病最主要的傳播途徑為飛沬傳播及接觸傳播，其次則為有限度的空氣傳播及間接接觸傳播，故如曾同居會有較高機會被感染到。

曾祈殷表示，此病潛伏期主要為2至5年，「有文獻記載，最短可以2個半月；最長可以10至20年不等」，故有懷疑時及出現麻風病病徵時，可以要求醫生做皮膚抹片檢查以得知會否染疫。

肺炎支原體個案近月上升　傳染科醫生憂聖誕北上返港增傳播風險醫生指合胞病毒已成周年性的活躍病毒　料兒童染呼吸道疾病入院增呼吸道合胞病毒｜屯門醫院11日大男嬰仍危殆　6嬰確診未有新個案呼吸道合胞病毒｜醫生指嬰兒氣促嘔奶應快求醫　撤口罩令傳染病增呼吸道合胞病毒｜屯院爆疫專家料涉經間接傳播　春夏高峰個案或升
傳染病
外傭
菲律賓