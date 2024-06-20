菲傭來港後確診麻風　僱主崩潰憂感染　中介拒賠：菲驗身報告健康

本港外籍家庭傭工人數多達34萬人，菲律賓籍超過55%，本地僱主「隔山」請外傭，都透過中介公司安排，外傭來港前必須在原居地提供驗身報告，證明身體健康。《香港01》接獲一名家傭僱主投訴，其在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，院方本月14日表示女傭確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。



化名李太的僱主得知共住近一個月的菲傭，原來身患麻風後，頓感崩潰，尤其她主要負責照顧其5歲兒子，一家三口已進行身體檢查，暫時未被傳染，由於麻風潛伏期可長達20年，全家人都活在恐慌之中。李太所住的屋苑，管理公司在本月15日向住戶發出通告，提醒若有不適應去求診。



李太一直向中介外傭公司投訴，要求賠償經濟損失，但外傭公司以該外傭來港前在菲律賓檢查的驗身報告為依歸，強調菲傭身體並無問題，促自行聯絡菲律賓的驗身診所。李太認為不合理，「我點去搵返？我點知道？既然畀得中介費就要處理返。」



《香港01》今日（20日）向涉事僱傭中心查詢，以及向衞生防護中心查詢是否錄得一宗麻風個案，均待回覆。



女傭來港首周現紅點 隔兩周後手腫腳腫 將軍澳醫院證麻風

李太（化名）今日（20日）向《香港01》講述，透過一間連鎖僱傭中心的調景嶺分行聘請一名菲籍女傭。該女傭抵港後，在這僱傭中心提供的宿舍留一日後，便在4月24日到李太的家中工作。

李太表示，她留意到女傭到家工作時，已經有「𢯎痕」，在一星期後，女傭身上出現大量紅點，她和女傭都以為是皮膚敏感，用敏感藥膏未有好轉，便去看私人醫生，都認為是皮膚敏感。

再過兩星期後，太概5月底，女傭的手、腳都腫起來，李太認為不尋常，便帶女傭到將軍澳醫院求醫，抽血檢查發現女傭的肝酵素比正常水平高出10倍，進一步的皮膚測試診斷，至6月14日確認該女傭患有傳染性的麻風病，繼續留醫治療至今。

須長時間治療 料感染源頭在菲律賓 院方已呈報衞生署

李太引述女傭的主診醫生表示，暫未能估計她出院的確切日期，要長時間食藥治療，或需食一兩年藥。醫生向她表示，麻風潛伏期長，該女僱感染源頭應是在菲律賓，不是在香港，麻風是必須呈報給衞生署的傳染病，已呈報該宗病例。

醫生指潛伏期長達20年 李太：全家人活喺恐慌之中

李太表示，得悉女傭確診麻風時感到崩潰、身心疲憊。李太一家三口，包括5歲大兒子，隨即做身體檢查，暫時沒事，但醫生指麻風的潛伏其可長達5年、10年甚至20年，李太坦言，「好驚，日日都瞓唔好，同（菲傭）姐姐共食、共住咗差唔多一個月」。

李太表示，女傭主要負責家務如煮飯、照顧她兒子等，更與少主同房居住，她非常擔心麻風病可能已潛伏在她們一家三口，「搞到成屋人而家生活喺恐慌之中。」

（菲傭）姐姐住院嗰段時間，我哋一家三口都發燒咳嗽，我老公係咳到出血。下著大雨跑醫院 ，搞到我真係好崩潰、身心疲憊。 發生咗呢啲事好擔驚受怕，驚會受感染啦，又食唔好瞓唔好。 菲傭任主李太（化名）

僱傭中心拒賠：以菲律賓驗身報告為依據

李太已向中介的僱傭中心提出賠償要求，包括逾1.8萬元的中介費、菲傭離港的機票費用、醫藥費等，對方一直拒絕賠償，更以女傭在菲律賓的驗身報告作依據，指女傭在來港前已驗血，並無發現主流傳染病，如乙型肝炎、愛滋病等。在女傭來港後，再進行一次身體檢查，包括愛滋病、梅毒、乙型肝炎等病毒，還有照肺和驗孕，惟麻風並不在檢查之列。

化名李太的僱主，到連鎖僱傭中心的調景嶺分行，聘用的菲傭在職數周後確診麻風。(網上圖片)

中介願提供七折換外傭優惠

僱傭中心向李太表示，菲律賓的驗身報告獲當地認可，不會作出賠償。李太表示，該僱傭中心的收費比其他中介公司貴，「相信佢一分錢一分貨，結果佢哋而家唔處理唔負責。」

該公司向李太提出，如女傭出院，會接她回宿舍居住，如果李太需要更換女傭，可提供7折優惠，又會請醫生向李太講解麻風的傳染風險，以及安排全屋消毒服務。

李太表明不會接受僱傭中心的安排，批評對方一直推卸責任，還著她自行聯絡菲律賓診所了解更多。李太質疑菲律賓驗身報告的真確性，甚至有隱瞞，但苦無辦法，「我點去搵返？我點知道？既然畀得中介費就要處理返」。

憂同住宿舍女傭都有感染風險

協助李太通報傳媒的朋友陳小姐批評，傭僱中心提出的解決方案幫助不大，質疑有欠社會責任和公德心，該女傭在來港的首天曾住在該公司宿舍，或與其他來港的菲傭共住一室，「點知有無共用毛巾、漱口杯」，擔心其他女傭及其僱主都有潛在衞生風險而未察覺，質疑該公司掩埋事件。

李太居住的屋苑在得知有女傭感染麻風病後，已對公共地方進行消毒和清潔。（受訪者李太提供）

勞工法例不容無理解僱

李太因勞工法例和反歧視條例而不能解僱女傭，只有將軍澳醫院的醫生信證明，其女傭因患傳染病，不適合照顧小朋友，因此不適合在她的家中工作，她有要求僱傭公司讓女傭自行辭職，惟女傭未作出表示。