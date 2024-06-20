菲傭來港後確診傳染病　業界指港府沒列明驗身項目　麻風屬冷門

有外傭僱主新聘的菲傭到港數周後，證實感染麻風，批中介公司把關不嚴，並以菲傭在菲律賓的驗身報告正常為「擋箭牌」，拒賠中介費及醫療開支等經濟損失。



有香港中介業界人士表示，現時外傭到港前會驗身兩次，惟政府未有列明項目，都是由業界按僱主所關心的事，而定出項目，如僱主有其他擔心，可自費加錢安排外傭來港前作額外檢查。該業界也認為，如中介已安排外傭完成正常驗身，未有蓄意「漏做」一些不在常規中的項目，若因而批評中介把關不嚴並不公平。



另有中介公司負責人則認為，作為一間有責任的中介公司，如外傭到港後出現問題，中介應該與僱主協商，討論處理的方法，「Agent唔可以完全唔理，工人係佢（介紹）嘅。」



2023年，香港有約35.6萬外傭。(資料圖片/蘇煒然攝)

香港僱傭公會主席陳東風稱，據其在菲律賓與當地人來往的經驗，甚少聽他們提及麻風，覺得此病在當地並不嚴重，他此前都不曾遇過這類外傭到港後證實感染麻風的個案。

他續指，現時外傭到港前會驗兩次身，惟港府未列明當中須包括的項目，業界一般會驗「三大類、五大項目」，包括傳染病（如乙型肝炎、肺結核）、性病及驗孕、一般身體檢測（如視力、血壓等）。他指，這些都是按僱主所關心的事而定出的項目。

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

麻風潛伏期可長達5至20年，僱主應如何保障自保？他回應指，暫時出現一宗半宗個案，不認為會成為趨勢，不過，若然僱主如有其他擔心，也可以加錢安排外傭來港前作額外檢查，「僱主驗咩都得，但就要加啲費用。」

至於僱主所買的醫療保險，能否用以支付相關醫療費用，陳東風稱，要視乎保險條款，難一概而論，最好是向購買保險的公司查詢。

他表示，若然中介已安排外傭去做一般應做的正常驗身，並非蓄意「漏做」一些不在常規中的項目，在這種情況下批中介把關不嚴並不公平。

外傭仲介公司負責人廖翠蘭認為作為一間有責任的中介公司，如外傭到港後出現問題，中介應該與僱主協商、討論處理的方法。（資料圖片）

外傭仲介公司負責人廖翠蘭也表示，以往從未遇過這種個案，不過作為一間有責任的中介公司，如外傭到港後出現問題，中介應該與僱主協商、討論處理的方法，「Agent唔可以完全唔理，工人係佢（介紹）嘅。」她建議，僱主聘請外傭，想得到保障的話，應找一些規模較大、信譽良好的中介公司。

她續指，港府雖然沒訂明驗身項目，但菲律賓及印尼政府有訂明驗身項目，且頗為完整，惟麻風可能太冷門，未包括其中。

她又提到，如外傭在獲政府認可的醫療中心進行驗身，這些中心會為及格者寫明「fit to work」，若然這些外傭到港後被發現其身體不適合工作，本港中介也可向當地的醫療中心追討。