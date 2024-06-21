菲傭確診麻風｜「安樂窩」稱港菲驗身不包麻風　積極與客戶商方案

就《香港01》報道，外傭僱主新聘的菲傭在與戶主一家共住3星期間，因皮膚出現紅點、繼而手腫腳腫，送院求診後，於本月14日確診染上麻風。僱主一家三口包括5歲小孩，擔心被傳染，要求中介公司賠償。

涉事中介公司「安樂窩僱傭中心」發表聲明，表示香港及菲律賓的診所和化驗所，不提供麻風病的檢測服務，未能及早發現，對於今次事件深表遺憾，深切明白客戶的心情，承諾盡快與僱主跟進，並強調正積極與客戶商討處理方案。



安樂窩僱傭中心調景嶺分店介紹一名菲傭到新僱主家中上班數周後，確診麻風，該公司發表聲明稱正與涉事客戶商討方案。（安樂窩網站）

稱需發病時抽取深層皮膚組織檢測

安樂窩僱傭中心的聲明指出，根據向皮膚專科醫生諮詢，要得知確診麻風病，需要在病患發病時，才可以抽取深層皮膚組織檢測是否感染。但麻風病不在包含範圍內，故未能及早發現。公司對事件深表遺憾， 亦深切明白客戶的心情，承諾會盡快與僱主跟進。

安樂窩僱傭中心發表聲明。（安樂窩網站）

聲明表示，因為麻風病已是十分罕有，且需要發病後抽取皮膚組織，交到並非一般作驗身的化驗所才能進行檢測得知結果。然而香港和菲律賓的診所和化驗所，並不提供麻風病的檢測服務。因此，網上對該公司引入麻風病患的指控，是具有誤導性的陳述。

積極與客戶商討處理方案

對於這一個案，該公司正積極與客戶商討處理方案，強調一直秉承著以心為心的信念，願意承擔責任並聆聽專科醫生的建議和診斷，以釋除客戶的擔憂和疑慮。並會安排清潔公司為該位客戶的家居進行一次清潔和消毒。該公司希望通過這份聲明，能夠清楚闡述事實真相，將準確信息傳達給公眾。