遭醫衞局責成檢視多宗事故　醫管局：理解公眾關注以嚴肅態度檢討

公型醫院近日再發生醫療事故及電力受損影響手術事件，醫務衞生局今（21日）責成醫管局，在積極就有關個別事故、檢討成因及採取措施改進外，同時需要全面檢視公立醫院管理系統性問題和改革需要，並於三個月內向醫務衞生局提交報告及建議。



醫管局今回覆傳媒查詢時指，會以最嚴肅的態度，進行全面及獨立檢討，並提出改善措施，提升醫療服務的質素，保障病人安全。醫管局行政總裁高拔陞表示，理解公眾對近期多宗事故的關注，在檢討過程中，亦會檢視公立醫院的事故應變、溝通及公布安排等。



醫管局召開大會。（梁鵬威攝）

醫管局主席：真檢視當系統性問題 病人安全是最優先考慮

醫管局主席范鴻齡表示，正積極跟進醫衞局局長盧寵茂對公院近期發生多宗事故的關注，會認真檢視當中涉及的系統性問題。醫管局會以最嚴肅的態度，進行全面及獨立檢討，並提出改善措施，提升醫療服務的質素，保障病人安全，「病人安全是醫管局的最優先考慮。醫管局會檢討事故，汲取教訓，研究可行措施，加強醫療程序的監察機制、員工考核、管理層問責及內部風險管理等，以提升病人安全及維持公眾信心。」

醫管局行政總裁高拔陞則指，理解公眾對近期多宗事故的關注，在檢討過程中，亦會檢視公立醫院的事故應變、溝通及公布安排等。

醫管局已即時啟動程序，安排委任合適人選及展開工作，會在三個月內完成檢討及提出改善建議，並會向醫務衞生局提交報告。高醫生強調，醫管局非常重視公立醫院的服務質素，必定會採取一切可行措施，加強公立醫院的管理，為病人和員工提供最適切的醫療照顧和安全的環境，以及確保公眾對公立醫院服務的信心。