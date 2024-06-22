發展局反駁RFA報道：建築業失業及開工不足人數與輸入外勞前一樣

政府周四（20日）公布3至5月失業率維持3%，就業不足微升至1.2%，自由亞洲電台（RFA）報道建造業是「重災區」，失業及開工不足人數持續惡化突破3萬人，較外勞抵港前多4,700人，重回疫情時水平，不少人更遭壓價至少30%。發展局昨晚（21日）在社交媒體撰文批評內容失實及誤導，反駁指3月至5月建造業失業及開工不足人數與2023年同期一樣，即「建造業輸入勞工計劃」推出前同樣是約3萬人。



發展局又批評「勞工短缺根源在工資被大幅壓低」的論點與事實不符，引述政府統計處公營建築工程工人的每日平均工資，今年3月的數字較一年前同期，即較輸入勞工計劃推出前，上升了約5%。



發展局引述政府統計處公營建築工程工人的每日平均工資，今年3月的數字較一年前同期，即較輸入勞工計劃推出前，上升了約5%。（資料圖片／余俊亮攝

發展局表示，在「建造業輸入勞工計劃」下，輸入勞工必須按照「標準僱傭合約」受聘，工資水平亦不得低於當時適用的每月工資中位數，僱主不得扣除輸入勞工的工資，或從他們索取或接受該等回扣，因此報道指有關輸入勞工工資被壓低或被「回扣」是政策不容許發生的情況。局方稱，倘若得悉違規個案或接獲舉報，會聯同相關執法部門嚴肅跟進。

當局回應報道指鋼筋屈紮工開工不足情況惡化，指並不正確。局方解釋，紮鐵是體力勞動較高的工種，一般而言該工種的工人工作數天後需要休息，建造業議會工地出勤數據只是反映這工作特質，並不表示紮鐵工人的就業情況出現明顯變化，他們每月工作平均日數在過去幾年穩定，並未有因為推行計劃而減少。

報道亦指建造業失業及開工不足人數持續惡化，局方也指與事實不符，建造業失業率隨着疫情復常自2022年開始下降，至近年處於較低約4%的水平，今年3月至5月建造業失業及開工不足人數與2023年同期，即較計劃推出前同樣是約3萬人。

發展局又批評「勞工短缺根源在工資被大幅壓低」論點與事實不符，為保障本地勞工優先就業，要求所有輸入勞工的申請，必須先按計劃要求的每月工資中位數進行本地招聘，審批當局會仔細核實證明文件確保其符合要求。上述工資水平是根據香港從事相關職位及有最少三年相關工作經驗的本地勞工的每月工資中位數，並經諮詢僱主及勞工代表而釐定。

局方指政府統計處有搜集並公布從事公營建築工程工人的每日平均工資，其最新的2024年3月的數字較一年前同期，即較輸入勞工計劃推出前，上升了約5%。