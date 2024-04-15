逾百紮鐵工九龍灣求職　聯署反對輸入外勞　多人稱近月工作銳減

建造業輸入勞工計劃推行至今，已接受三輪申請，共批出7,107個外勞配額，當中鋼筋屈紮工（紮鐵工）佔712個。有逾百紮鐵工人今早（15日）到九龍灣建造業議會服務中心參與招聘會，當中多名工友表示，上述計劃輸入約700名紮鐵工，已影響本地工人的工作機會。



有工友指地盤在外勞進場後，陸續以工程完結為由著工人離開，不獲繼續聘用，質疑地盤是以外勞取替本地工人。另有工友提到，自去年8月開始工作持續減少，認為原因與輸入勞入有關。



有工會今早也發起聯署反對輸入外勞，多名工人也有簽署響應。該工會也表示，已要求發展局停止輸入外勞紮鐵工。有關注組織則表示，政府去年推出行業計劃，讓公營工程優先輸入外勞，卻錯判私營市場發展，促當局須留意到本地工人的就業情況，放緩、甚或煞停輸入外勞。



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輸入外勞三輪申請批出約7千配額 紮鐵工佔約一成

建造業輸入勞工計劃推行至今，已接受三輪申請。據發展局公布的資料，三輪申請共批出49個公營工程合約、共7,107個配額，據工種分項，當中鋼筋屈紮工佔712個配額。

逾百紮鐵工人今早（15日）到九龍灣建造業議會服務中心參與招聘會，其中趙先生指地盤自2月開始陸續有外勞進場，其後地盤便開始以「工程完結」為由著本地工人離開，他也在上月底收到通知，而他與進場外勞都是從事同一工種，令他感到自己的工作崗位是被外勞所取替。

被問到有否嘗試求證，趙先生說「無得問」，也怕深究會被地盤「blacklist」（列入黑名單），離開地盤後只打算盡快另覓工作，惟現時仍未找到工作。提到招聘會主要請中工，薪金低於他原本做的大工，他說急著養家，家中尚有三名孩子要照顧，最細的仍在讀幼稚園，只要有工作機會也會做。

本地紮鐵工稱去年8月起工作日數減 上月只開兩日半工

另一位紮鐵工人鄭先生說，去年8月開始工作減少，每個月工作日數遞減，由20日、減至15日、再減至數日，上月他只開了兩日半工，賺了5000多元，本月更是一日工也未曾開，「由上年一直差，差到𠵱家直頭係嚴重。」他認為紮鐵工作銳減，原因與輸入勞入有關。

華哥入行十年，自言「識得人多」，以往找工只需要打電話予行內熟人，很快便能找到工作，惟今年農曆新年開始，他問遍相熟的行內人亦未能找到工作，上月至今也只工作約10日。

他續提到，有朋友此前在機場三跑工程做紮鐵，但外勞到埗後，連同其朋友在內，至少三四十名本地紮鐵工人「被cut走」。他說擔心現時本地紮鐵工人找不到工、無工開的問題，未來會蔓延在其他建造業工種，希望當局煞停輸入外勞，「你唔煞停，咁我地點? 輸入外勞都要保障香港工人。」

工會批錯判私營市場發展 促視乎就業情況 煞停輸入外勞計劃

香港建造業總工會今早也在現場發起聯署活動反對繼續輸入外勞，招聘會早上九時開始，未到中午，工會已收集200個簽名。總工會副理事長趙建強表示，近日知悉紮鐵工人的情況後，連日來已與政府及商會見面，亦已要求發展局不要再輸入紮鐵工種的外勞，今日著工友們來今日的招聘會登記，一來是希望進一步掌握本地工人的情況，二來也想讓急需工作的工人盡快有工開。

香港基督教工業委員會幹事麥德正指，近月收到紮鐵工人反映求職有困難，他們感受到「結構性」輸入外勞帶來的威脅，「佢（外勞）又真係攝咗你個位，呢種威脅好明顯。」麥德正續指，政府去年推出行業計劃，讓公營工程優先輸入外勞，卻錯判私營市場發展，促當局須留意到本地工人的就業情況，放緩、甚或煞停輸入外勞。