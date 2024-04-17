紮鐵｜75%受訪工人稱無工開或開工不足　9成人薪酬差過「工會價」

建造業總工會調查顯示，75.1%受訪鋼筋屈紮工人（紮鐵工）表示無工開或開工不足，超過九成半受訪者表示，今年就業情況比去年差，同時，有93%受訪者表示現時薪酬不能貼近總工會在去年11月所發表的「工會價」、即每日2,730元。



總工會要求政府保障本地工人就業優先 ，在公務工程項目上要以本地工人為主，同時要有序地推出公務工程，避免爭搶工人現象，出現「一時飽死，一時餓死」苦況，亦要求政府做好輸入外勞把關工作，有效和有限度地輸入外勞。



建造業總工會「本地工人就業情況關注組」本月12至15日訪問1,494名鋼筋屈紮工人，有約7成半受訪者表示，最近沒有開工或開工不足。其中28%受訪者表示，一星期只開工1至3天。超過95%的受訪者表示，今年的就業情況比去年差。亦有93%的受訪者表示，現時的薪酬未能貼近工會去年11月所發表的「工會價」。

+ 4

工會要求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主，檢視現時推出工程的進度，避免出現爭工人的情況，並促請政府做好輸入外勞的把關工作，有效及有限度地輸入外勞，加強職業培訓，提升工人的工作技能和競爭力。