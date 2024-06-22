記協稱周年大會或遭監視 蕭澤頤：傳播未澄清信息是誤導公眾
撰文：洪芷菁
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香港記者協會今日（22日）舉行執委會換屆選舉，又稱周年大會可能遭受執法機關監視。警務處處長蕭澤頤指傳播未澄清的訊息是誤導公眾，並強調要「不信謠、不造謠，不傳謠」。
稱網絡上有很多不實訊息 新聞工作者一定會澄清
香港記者協會今日舉行執委會換屆選舉，記協早前指有會員收到不明訊息，稱周年大會可能遭受執法機關監視。警務處處長蕭澤頤指，記協會員一定清楚，網絡上有很多不實訊息，指專業新聞工作者一定會澄清及報道事實，傳播未澄清的訊息是誤導公眾，強調面對謠言，要「不信謠、不造謠、不傳謠」。
蕭澤頤又指，雖然社會恢復平靜，但仍然有暗流湧動，有別有用心的人嘗試煽動違法行爲，外部勢力及逃離香港的反中亂港分子，用盡方法抹黑，企圖煽動仇恨中央及特區政府，強調任何破壞香港社會安寧的行爲，警方一定會果斷執法。
就七一回歸已展開情報工作
另外，蕭澤頤指，七一回歸紀念日警方會調配人手，已展開情報工作，會根據國家安全及香港公共秩序作出部署，確保慶典等活動安全有序進行。
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