銅鑼灣廣場錶行遇劫主腦罪成　官稱無策劃不可能成事　囚13年

銅鑼灣廣場5年前發生錶行劫案，三名匪徒持氣槍和利刀行劫，掠去12隻名錶，總值逾76萬元。一名疑為案中主腦的男子其後被捕，並遭控以搶劫罪。控方在審訊時指，被告雖然未有親自行劫，但負責招攬其他劫匪等。他早前被裁定罪成，法官今（24日）在高等法院判刑指，被告雖然沒有親身行劫，但角色舉足輕重，沒有他的策劃，劫案不可能發生，最終判他監禁13年。



涉案兩名劫匪認罪囚8年

被告李嘉文，29歲。他被裁定於2019年12月22日在銅鑼灣廣場一期的「易發時計」，連同李富超、李健良和另外一人，搶劫12隻手錶。涉案的劫匪李富超和李健良已承認搶劫罪，同被判囚八年。

被告李嘉文在高等法院被裁定行劫罪成，被判囚13年。

3名劫匪均為內地人靠被告穿針引線

法官判刑時指，本案三名劫匪均為內地人，在港人生路不熟，若不是長居香港的被告穿針引線，劫案不可能發生。同時，其他劫匪為取得被告提供的報酬而犯案。

斥被告利用同鄉的無知和貪婪

法官指被告利用同鄉的無知和貪婪，被告在案中角色舉足輕重，亦較其他被告的罪責更重，最終判他監禁13年。

涉案甑行位於銅鑼灣廣場一期。（資料圖片）

警員在遇劫錶行調查 （余睿菁攝）

劫案前一天被告曾到遇劫錶行

案情指，一名裝修師傅把被告介紹予涉案錶行的東主認識，並指被告是其姪兒，被告自此多番到該錶行，包括案發前一天，到銅鑼灣一期和東主打招呼。

3匪用氣槍指嚇東主及用錘擊破櫥窗

三名劫匪於案發日晚上6時許，打劫錶行。他們用錘擊破櫥窗，劫去12隻二手名錶，總值76.2萬元。期間，有劫匪用氣槍指嚇東主和商場的保安。警員接報到場，在商場的後巷檢獲一把刀、一把氣槍、兩個錘子和三隻被劫的手錶。此外，警方其後起回另外兩隻被劫的手錶。

被告負責招攬劫匪並告知行劫時間及交通

雖然被告未有親自行劫，但他是本案的主腦。被告招攬本案的劫匪，並告知行劫的時間和交通。其中一名劫匪李富超在行劫後到被告的住所，把9隻手錶交予被告，被告則給他5000元作報酬。

曾告知劫匪錘子可打破櫥窗

此外，被告亦向另一名劫匪李健良稱，其外父為涉案的錶行裝修，所以被告知道錘子能打破該店的櫥窗。被告於2021年9月17日，返港時被捕。

案件編號：HCCC72/2022