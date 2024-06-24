陳恒鑌：機管局後備系統與原有格式不同　啟用時無法投射至屏幕

機場昨日（23日）早上7時起，航班顯示屏幕出現故障，至下午約3時起陸續恢復運作，今早所有航班資料顯示系統已回復正常。機管局事後交代指不涉黑客攻擊，會再作詳細調查；運輸及物流局局長林世雄則要求機管局調查事故原因及提交報告



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑受訪時質疑，機管局雖有緊急應變系統，但未及原有系統的8、9成功能，形容表現「強差人意」，建議機管局加裝一套與現行系統無異的後備系統。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，留意到當機管局啟用後備系統時，始發現格式與原系統不同，甚至無法投射至機場屏幕，希望機管局日後可再檢視現行系統。



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方保僑接受港台《千禧年代》訪問時表示，事件雖不致影響乘客登機，但部分人可能提早2、3小時到機場，過關後卻沒有登機閘口指示，只能依靠昨天的手寫白板看指示，造成乘客「唔知有（飛）機、上唔到」相信乘客會感到徬徨。

方保僑今早（24日）於港台《千禧年代》指，今次機管局聲稱的「緊急應變系統」，未可達至原來的8、9成功能，表現強差人意。（資料圖片）

方保僑：應變系統做唔到原有8、9成功能

他又提到，去年3月機場已發生同類事故，甚至無法辦理登機，機管局須思考系統發生的問題，包括是否在夜間維護系統時發生。他續指，今次機管局聲稱的「緊急應變系統」，包括人手寫上航班資訊、「My HKG」手機應用程式亦未即時看到資訊，以及後續顯示資訊時「格式不一」，「唔敢話佢無（應變系統），但應變系統做唔到8、9成功能，似乎強差人意。」

方保僑指，一般大型銀行都有一套完整後備系統「Hot Standby」，即兩套系統同時運行，當一套系統故障時便可即時遞補，令系統運作如常。日後三跑落成後，以至每年更新系統時，他建議機管局可考慮加裝有關系統，「呢啲比較敏感、重要基建都要注意呢啲嘢（系統故障）」。

陳恒鑌：三跑落成後機場架構更複雜 望機管局檢視現行系統

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌於同一節目表示，今次事件沒有造成大混亂是「不幸中之大幸」。但機管局自上年3月後，已經15個月內第二度出現運作問題。他續表示，三跑落成、加上往後接通港珠澳大橋，機場架構只會更複雜。他又舉例說，以往港鐵出現故障時，都有一套可正常運作、與平日無異的後備系統；而據他了解，機管局並未擁有一套完整的後備系統。他又留意到，當機管局啟用後備系統時，始發現格式與原系統不同，甚至無法投射至機場屏幕，希望機管局日後可再檢視現行系統。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌於同一節目表示，今次事件沒有造成大混亂是「不幸中之大幸」。（資料圖片）

他認為，雖然今次修復時間雖長，但今次機管局處理事件策略正確，即使造成不便，但從應對、溝通上都有解答問題；他希望機管局可「練好兵，冇乜嘢嘅時候都做啲嘢」，以應對未來再有系統故障問題。