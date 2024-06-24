堆填區｜居打鼓嶺議員：非常之臭　鄉委會可安排住宿予官員體驗

立法會環境事務委員會今日（24日）就新界東北堆填區的營運和管理及發展現代轉廢為能焚燒發電設施開會。居於打鼓嶺的議員陳月明表示，面對新界東北堆填區問題，她與區內居民一樣「感同身受，有切膚之痛」，批評環境及生態局只強調空氣採樣化驗結果符合國家標準，「國家標準係臭唔死人，唔代表唔臭，係非常之臭。」她稱打鼓嶺鄉事委員會可免費安排半年住宿予局方人員，讓他們其體驗一下。



議員田北辰指政府投降擱置垃圾徵費，源頭減廢已淪為口號，促當局加強公共屋邨的廚餘回收配套；盧偉國則認為當局進度落後，形容是「太慢、太慢、太慢」。環境生態局方回應已按程序進行，爭取明年立法會換屆前交代進展。



田北辰：擱置咗垃圾徵費 源頭減廢淪為口號

政府於《香港資源循環藍圖 2035》提出，約在2035年擺脫依賴堆填區直接處理都市固體廢物的願景，首個焚化爐（I･PARK 1）明年才會落成，第2座則期望在2030年代啟用。

立法會議員田北辰於會上說：「（政府）依家投降，擱置咗垃圾徵費，源頭減廢只會淪為口號，無人會再睬你。」他指政府將垃圾由11,000公噸減至9,000公噸作為2035年目標，「下一屆特首啦，唔好害佢啦。 」 他期望當局可再增設兩個焚化爐，及是否可承諾今年內在全港213個公共屋邨加設設廚餘回收配套。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，會在200多個公共屋邨內裝設廚餘回收配套，強調當局會加強回收配套及公眾教育。

立法會議員田北辰於會上望當局加強公共屋邨廚餘回收配套。（梁鵬威攝）

何時申撥款建第2座焚化爐？ 副局長黃淑嫻：下一屆立法會頭啦

議員盧偉國表示，歐洲在1980年代已開始使用轉廢為能設施處理垃圾，認為當局進度落後，「到今天呢個進展真係太慢、太慢、太慢。依家暫時一個都未有。」詢問當局何時會向立法會申請撥款，興建第2座焚化爐（I･PARK 2），「你而家個時間表太慢啦。」

副局長黃淑嫻表示，理解議員期望盡快興建焚化爐，當局正按機制盡快爭取資源。盧偉國說：「我哋呢一屆立法會到出年年底，時間唔係好多啦，希望呢一班委員見到你正式嚟攞錢嘅一日囉。」

後劉國勳問及「相信呢屆都可以做到？副局。」黃淑嫻則笑言：「呢一屆未，下一屆頭啦。」

立法會議員盧偉國表示，歐洲在1980年代已開始使用轉廢為能設施處理垃圾，認為當局進度落後。（黃浩謙攝）

住打鼓嶺議員陳月明：對堆填區問題有切膚之痛

新界東北堆填區方面，議員陳月明表示，她為打鼓嶺鄉事委員會主席及當然區議員，亦是住打鼓嶺，形容面對堆填區問題，她與區內居民一樣「感同身受，有切膚之痛」。她表示，在上任區議員的時候一直反映問題，感謝局方在2022年一系列推優化措施，環保署正逐步以厭氧消化技術處理豬廢料，期望雞隻糞便也可有同樣安排。

陳月明指副局長黃淑嫻強調空氣採樣監測顯示硫化氫、氣味濃度和氨的數據均符合國家標準，但陳表示，堆填都市垃圾都會產生臭味，「國家標準係臭唔死人，唔代表唔臭，係非常之臭。」她表示鄉事會可免費安排半年住宿予局方，讓其體驗一下。