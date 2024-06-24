氫能發展策略｜議員促政府研綠氫藍氫　並遊說巴士公司換氫巴

立法會環境事務委員會今日（24日）會議討論氫能發展，立法會議員田北辰表示，灰氫仍有一定碳排放量，宜研究較少排放的藍氫及綠氫，促政府應遊說巴士公司推動氫能巴士。



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政府上周公布香港氫能發展策略，目標在2027年或之前在港九新界設加氫基礎設施，及擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式。

環境及生態局局長謝展寰今日在環境事務委員會會議上表示，本港在氫能的發展上，要追求完全自立並不實際，指內地氫能產業對於氫能製備、儲運等主要技術和生產工藝有一定的基礎，部分甚或處於國際領先地位，故除本地應用外，策略上可以善用背靠祖國、聯通世界的優勢，推動香港成為國家發展氫能源的示範基地，並協助氫能源產業在海外地區的發展。

他續指，不少國家及地區都需要使用低碳技術處理大型項目，而進行大型項目就要融資，相信香港作為國際金融中心，可藉氫能發展能夠帶來更多經濟新機遇。

立法會議員田北辰表示，現時將先推動使用的灰氫，同樣會有一定的碳排放量，長遠並不能達至碳中和。若氫是香港的將來，如不大幅度「谷」灰氫，則難以至推至藍氫及綠氫。

謝展寰指，為達至碳中和，氫能只是其中一個工具，惟礙於香港土地較細，難以大規模生產氫氣基地。他又指，香港在研發及技術推廣有一個角色，望可將香港定位成示範窗口，將內地技術在香港進行示範並向外來推廣。

田指，現時有一間巴士公司引入一輛氫能巴士，另一間巴士公司則大力投資電動巴士，現時柴油巴士更換至電巴和氫巴可「一換一」，惟電巴因防火原因需要更多停車位停泊，雖氫巴現時雖然較貴，但會隨著時間下跌，問及是否應遊說巴士公司推氫能巴士。

立法會議員田北辰會上表示，指現時將先推動使用的灰氫，同樣會有一定的碳排放量。（資料圖片/梁鵬威攝）

不少議員皆提議局方宜作更多解說及宣傳，以助市民理解氫氣的使用及安全。立法會議員陳家珮關注社會的接受程度，促政府披露更多顧問報告為市民解說更多，並詢問氫能車是否透過修改條例就可以在隧道行駛。

謝展寰回應，大眾經常認為氫氣危險，所有易燃氣體都有一定危險性，只要制訂安全標準及守則，就可以保障其安全。機電工程署副署長陳柏祥亦指，早前委託顧問進行的風險評估時，已參考中國、日本、歐盟等國家容許氫能車輛進入隧道，氫燃料系統一般設氫氣洩漏探測器及緊急斷氫裝置等安全裝置，儲存裝置容許有大有小，又能抵禦子彈衝擊等，只要符合指引便可行走隧道。