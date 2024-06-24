跑馬地警署被擲汽油彈　被告稱目標非住宅人口密度低　官：都好差

跑馬地警署於2020年3月遭示威者投擲汽油彈，事後6人涉案被捕，其中一人早前認罪，餘下 5 人則經審訊後分別被裁定縱火等罪成，案件今（24日）在區域法院求情。有被告律師求情稱，涉案地點並非住宅大廈，人口密度低，法官王詩麗即回應：「都好差。」並指被告刻意選警署為目標，是挑戰權威。



此外，其中3名被告是母子關係，該母親求情時稱，她為想探望在內地病重的家公，今年初獲准保釋期間離港，卻內地未許她入境，最終仍未能見家公最後一面，對她而言屬一生遺憾。王官把案押後至7月31日判刑。



6名被告：甘偉達（44 歲，教車師傅）、倪永聰（23 歲，售貨員）、區躍南（22 歲，髮型師）、黄浩程（18 歲，送貨工人）、倪炳楠（20 歲，售貨員）及丁鳯霞（43 歲，售貨員）。當中倪永聰和倪炳楠為兄弟，丁鳯霞則為兩人母親。

６名被告今在區域法院求情。

首 4 名被告同被控 2 項縱火罪，指他們於 2020 年 3 月 30 日在跑馬地警署外，無合法辯解而用火損壞屬於陳姓人士的一輛私家車，及跑馬地警署油站地面、電力分站及油缸天花；倪炳楠另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，並與其母丁鳯霞再被控於同日同地串謀妨礙司法公正，摧毀與刑事調查相關證據。

辯方求情稱非住宅大廈人口密度低

辯方為倪永聰求情指，涉案縱火地點非住宅大廈，人口密度較低，不是同類案件最差情況。惟王官聽罷稱「都好差」，斥倪的行為目無法紀，挑戰權威，更是刻意挑選警署作為目標。王官另不同意倪縱火非為尋仇或個人利益而為，直指此等屬「仇警作為」，是明目張膽挑戰法治。辯方則回覆指，此點亦與倪的年紀和人生經驗不足有關。

沒有人命傷亡

辯方續指，案件中沒有人命傷亡，財物損失亦不是太大。王官則提及，當日有汽油彈落在油缸附近，反問稱：「跌左落去點算？爆炸喎？」再者，當日另有汽油彈擊中一輛私家車，導致車主要自掏腰包2萬多維修。

跑馬地警署在2020年3月30日遭人擲汽油彈。(資料圖片)

警方一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。

警方一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。

警員在附近兜截並無發現。

消防到場調查。

弟稱依照母親的分咐倒掉火水

另倪永聰胞弟倪炳楠一方則求情指，倪炳楠當日得知兄長涉續縱火被捕後，依照母親吩咐將火水倒掉。本案情況不同於完全毀滅證據，倪炳楠只是在一時情急下犯案，非該行為的受益人或案件的始作俑者。

獲准離港探親但未能入境內地

兩兄弟的母親丁鳯霞最後求情指，她明白作為父母對子女犯的錯有責任，過去因政治不合與大兒子有衝突，如今十分後悔未能制止對方犯案。辯方另透露，丁的家公於去年初在內地病重，她和大兒子獲法庭批准離港探望，惟兩人最後未成功入境內地，錯過見家公最後一面的機會，對丁已是一生的遺憾。

叫小兒子倒火水非為個人目的

辯方續指，丁當日致電小兒子著他倒掉火水，非出於個人目的。王官聽罷反駁指，個人利益不一定是用金錢衡量，丁當時行為顯然是不想兒子坐監。辯方解釋指，丁不是為了自己的個人利益，非為自己犯的錯行事。

案件編號：DCCC124、125/2021