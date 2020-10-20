青年認向警署擲汽油彈　稱遭人以女友裸照威迫　全程有人把風錄影

年青工人涉與中學生在旺角警署側門擲汽油彈後被捕，中學生早前疑潛逃在內地水域被捕，工人則今(20日)在區域法院承認有意圖而企圖縱火，並在法官表明認為控方部份證據疑有不足情況下，仍願意接受及堅決認罪。案情透露，被告被捕後曾向警員透露，他犯案前有人致電他稱有其女友裸照約他見面，他應約後見4蒙面男，有人給他汽油彈並要他擲向警署，並稱會有人在對面馬路把風及錄影，及要向「大佬」交代。被告稱因恐懼，投擲後未到集合地點，他被捕時脫下頭套並向警說「知錯」。

同案被告為潛逃12港人之一

被告林小雄（21歲，玻璃幕牆工人）承認去年10月14日在旺角警署外，連同一名黃姓中學男學生和其他身分不詳的人，有意圖而企圖用火摧毁或損壞旺角警署的側門，藉此危害他人生命，或罔顧他人生命是否會因而受危害。控罪中提及的黃姓中學生，為早前被指潛逃往台灣在內地水域被捕的12港人之一，該12人現被拘留於內地。

被告林小雄聲稱，有人聲稱有其女友裸照，並要他幫忙辦事，惟卻是要向警署擲汽油彈。(林樂兒攝)

官質疑未夠證據證被告有意傷人

法官甫開庭便提出，控方無證據指被告與黃姓學生有相同意圖，即以汽油彈傷害警員，質疑為何以此罪提控。對於控方稱黃姓學生與他人的通訊記錄顯示黃打算傷害警察，法官就指：「同枱食飯，各自修行。」但認為這不代表被告意圖傷人，且無證據指被告知悉黃的打算。

被告同意控方說法願認罪

稍作休庭後，控方稱可根據環境證據起訴，指警署側門有警員戒備，故構成罔顧他人生命是否受危害的元素，辯方亦同意。法官聞言表明，若非辯方同意，法庭不會接納被告認罪。

多名黑衣人向旺角警署擲汽油彈

案情指，去年10月13日晚上9時多，一群穿黑衣的蒙面者向旺角警署的正門投擲多枚汽油彈，其後警方派員到側門戒備。至凌晨一時多，被告與一名黃姓學生各持一枚汽油彈，在警署附近徘徊，沿途一直被警方監視。

不久， 被告與黃姓學生衝向警署側門對面，朝側門投擲汽油彈，隨即逃跑。該兩枚汽油彈落在側門外碎裂，但沒有起火。

去年10月13日旺角警署遭襲擊情況(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

被告脫下頭套認擲汽油彈

被告與黃分別遭警員追截拘捕，期間被告曾回頭脫下頭套並扔在地上，他被捕後在警誡下稱：「呀sir，我知錯啦，我承認我有掟汽油彈，我冇諗過咁嚴重㗎。」

來電者稱有其女友裸照

被告警誡會面表示，他在13日晚上收到不明來電，來電者約他凌晨見面，稱要給他看一些東西，而來電者曾稱有其女友裸照，想被告替他辦事。被告當晚應約，遇到4名蒙面男子，有人將一枚汽油彈交給他，叫他凌晨1時15分擲向旺角警署。

有人稱會錄影及要向大佬交代

被告稱，他與另一人投擲汽油彈後，因恐懼而未有按吩咐前往集合地點。他跑到後巷便停下，內心過意不去，覺得要為自己所為負責任。被告又指有人在馬路對面把風及錄影，說要向「大佬」交代；他沒有獲得任何酬勞，此前亦無掟過汽油彈。

案件編號：DCCC333/2020