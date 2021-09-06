兩少年向警署擲燃燒物　官指控罪與證據不合　控方拒作修改

大埔警署去年愚人節凌晨遭投擲燃燒物，3名少年涉案被捕，其中2人今日（6日）在區域法院原本擬承認意圖縱火及襲警罪。法官林偉權在庭上看事發經過的片段，見警員鎮靜地走近起火處，並一直與該處保持距離，認為與控罪所指：「罔顧警員26719的生命是否會因而受到危害」非完全脗合。惟控方經商討後，一度要求把「警員26719」改成：「(大埔)警署內的所有警員」。林官聞言後直稱對這要求表示費解，強調控罪基礎須與證據相乎，而非用花巧方法「包哂全世界」，否則難令公眾對法律有正確觀念。控方最後雖然不再堅持受危害的人為警署內的所有警員，但原有控罪卻不會作修改，辯方即指兩被告擬改為不認罪。聆訊明續。



兩被告認罪一被告稍後審訊

案件涉3名為：事發時18歲中五生曾華錕、羅聶峰，及16歲中三郭姓學生。控罪指，他們於去年4月1日在大埔警署外無合理辯解焚燒屬於政府的外牆及大閘。曾及羅另各被控同日同地襲警。曾及羅今日承認意圖縱火罪及襲警罪，姓郭學生的案件則會稍後開審。

警員鎮靜地保持距離觀察

控方在庭上播放涉事片段後，惟法官林偉權看後指出，片中所見在大閘負責量體溫的警員見到火光後十分鎮靜、不慌不忙地走近觀察，而且起火點與他有一段距離，當時也沒其他人經過，涉案地點又屬開放的位置，認為與控罪所指的：「罔顧警員26719的生命是否會因而受到危害」，與實質證據並不很脗合。

控方要求改成危害所有警署警員

然而控方仍堅持控罪需要包括「罔顧生命是否會因而受到危害」作為控罪基礎，並將「警員26719」改為「大埔警署內的所有警員」。林官聽後直言覺控方做法令人費解，亦不可取，再次強調控罪元素需要審視證據，而非用「花巧方法包哂全世界」，又指這樣如何令檢控工作進步，及令社會大眾對法律有正確觀念。

控方即解釋因提供法律意見的檢控官，只在早前看過片段，至今已有一段時間，林官遂著控方必須讓相關人員看過片段才作回覆。

警署全日有人 控方拒修改

為案件提供法律意見的檢控官下午親自到庭作解釋，他指被告明知警署24小時都會有警員，但仍向警署方向投擲，再加上燃燒物著地後，玻璃碎飛濺，明顯屬罔顧警員生命，雖然不再要求要改為「大埔警署內的所有警員」，但仍保留對「警員26719」的安全造成危害。林官續有提出質疑，檢控官仍拒作修改。

辯方則表示，若控方堅持不修改控罪詳情，被告擬會由認罪改為不認罪，但只會就有限的範圍進行爭議。

案件編號：DCCC 803/2020