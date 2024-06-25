迪士尼｜2023年財政年度總入場人次640萬　僅比較2019年少10萬

香港迪士尼今日（25日）公布2023財政年度業績，雖然淨虧損收窄至3.56億元，但當中有約半年時間，仍屬於疫情封關時期。若按2023年1至12月的數據，其實香港迪士尼已錄得盈利，今年首季更創下歷來最佳季度業績。若對比疫情前2019財政年度的入場人次，兩個年度更只相差10萬。



香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭，對於僅靠半年時間獲得如此成績，感到相當滿意。雖然最新財政年度淨虧損仍錄得3.56億元，但他並對未來前景抱有信心，強調會繼續「收復失地」。



2024年6月25日，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭公布2023年度業績。（歐陽德浩攝）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭今日公布，2023年財政年度（即2022年10月1日至2023年9月30日）的總入場人次為640萬，增長達87%。資料顯示，本地旅客佔65%，創入場人次創高，而內地及其他市場旅客，分別佔24%及11%。

不過有一點要注意，當時受疫情影響，2023年財政年度有近一半日子，仍未恢復開關。若翻查疫情前2019年財政年度業績，總入場人次為650萬，即兩者只相差10萬；即使再相比社會運動前的2018年度，亦只相差30萬。因此莫偉庭對於半年時間獲得如此成績，感到相當滿意。

▼6月25日 香港迪士尼樂園公布業績▼



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疫後菲律賓、新加坡及泰國旅客增長快

雖然香港迪士尼淨虧損錄得3.56億元，莫偉庭並公布，2023年1至12月期間，香港迪士尼已錄得盈利，同時受到新開幕的「魔雪奇緣世界」帶動下，2024年1至3月份創下歷來最佳季度業績，因此他對於未來前景抱有信心，強調會繼續「收復失地」。

而2023財政年度至今，除了內地旅客反彈強勁外，隨著航班逐步增加，東南亞旅客同樣錄得顯著增長，包括越南、菲律賓、新加坡及泰國等，亦重返香港迪士尼。甚至2023全年非本地旅客入場人次，更超越訪港旅客的回升幅度。

香港迪士尼樂園今年推出「玩轉奇妙暑假」夏日活動。（資料圖片/廖雁雄攝）

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周轉信貸已於23年12月全數償還

莫偉庭又強調，香港迪士尼的整體財政表現穩健，華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，相關款項已於2023年12月全數償還，至今再無動用。

換言之，若迪士尼強勁的復蘇，能夠持續至2024年財政年度結束，相信可繼2014年後，時隔9年有望再次扭虧為盈。

長髮公主樂佩更首次加入「奇妙唱遊大冒險」。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港迪士尼暑假一周七日無休

被問到日本東京迪士尼的《魔雪奇緣》園區開幕，莫偉庭強調，香港的的《魔雪奇緣》園區為全球最率先開幕，佔地面積亦是最大，擁有沉浸式體驗，相信不會帶來挑戰。他亦透露，未來會持續與政府磋商擴建園區。

至於近日有議員促香港迪士尼向總公司爭取安排郵輪到港，莫偉庭表示，對於迪士尼郵輪大受歡迎感到高興，惟香港迪士尼在短期內沒有相關計劃，但他認為停泊的地點確實愈多愈好。

此外，票價方面，莫偉庭表示暫無計劃更改，而香港迪士尼將於七月至八月期間，實行一周七日無休。