88%受訪者憂乳癌治療副作用　乳癌基金會推計劃助評估化療效益

有病想醫，又怕治療有副作用。有關注乳癌的機構今年6月委託機構進行乳癌認知及治療意見調查，共訪問530人，結果顯示，88%受訪者憂慮乳癌治療副作用，另有63%受訪者更希望免除化療，並有97%人盼有精準方法預測化療效益，以減低過度或不足治療風險。



該機構也推出新的計劃，於公立醫院接受乳癌治療的香港居民，可免資產審查、先付費參與，由醫院將腫瘤組織樣本送往美國實驗室進行測試，評估化療效益，如報告中復發指數結果高於25，患者可申請全額退款資助。



香港乳癌基金會乳健中心名譽醫學顧問蔡麗賢（中）、總幹事孫佩儀（左）及基因檢測資助計劃受惠者姚女士（右）出席乳癌腫瘤基因檢測關顧資助計劃記者會。（機構提供圖片）

香港乳癌基金會今年6月委託機構進行乳癌認知及治療意見調查，共訪問530人，調查結果顯示，88%受訪者憂慮乳癌治療副作用，另有63%受訪者更希望免除化療。

調查結果也指出，75%受訪者誤以為乳癌必須化療，只有少於四成（38%）受訪者表示知道可以透過基因檢測結果制定治療方案。調查中，也有97%受訪者期望有精準方法預測化療效益，以減低過度或不足治療風險。

調查結果顯示，88%受訪者憂慮乳癌治療副作用，另有63%受訪者更希望免除化療。（受訪者提供）

乳癌基金會乳健中心名譽醫學顧問、外科專科醫生蔡麗賢指出，患者完成乳癌腫瘤基因檢測後，檢測報告會提供3項資訊以指導治療決策，包括復發指數（Recurrence Score Result）結果介乎6至12。

蔡麗賢指，復發指數數值介乎0至100，如指數為0到25的患者，接受荷爾蒙治療同時加入化療，並無化療效益，代表患者可免除不必要化療；如復發指數介乎26至100，則代表患者接受荷爾蒙治療同時加入化療，化療有明顯效益。

復發指數結果數值介乎26至100，代表患者接受荷爾蒙治療同時加入化療，化療有明顯效益。（受訪者提供）

乳癌基金會總幹事孫佩儀表示，明白乳癌治療費用負擔沉重，因此該會推出不同類型的乳癌腫瘤基因檢測計劃，協助不同患者得到合適治療方案。她指，該會將推出全新「乳癌腫瘤基因檢測關顧計劃」，為於公立醫院接受乳癌治療、符合臨床條件的香港居民提供免資產審查支援，幫助評估化療效益。

關顧計劃詳情：

1. 付費計劃，不需資產審查，患者同意參與計劃並支付費用

2. 醫院將腫瘤組織樣本送往美國實驗室進行測試，評估化療需要性

3. 醫生收到報告，復發指數結果介乎26 – 100，患者可申請全額退款資助



申請資格︰申請人須為香港特別行政區永久居民，並符合以下臨床條件：

- 荷爾蒙受體呈陽性（HR+）

- 人類表皮生長因子受體2呈陰性（HER2-）

- 淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性（不多於3 個淋巴結）



孫佩儀指，患者付費完成檢測後，如報告之復發指數結果高於25分，代表需要接受化療，患者可申請全額退款資助，以緩解經濟負擔。