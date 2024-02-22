前跨國企業女總裁患乳癌　創組織助病友：睇住姐妹笑住走最大收獲

乳癌是香港女性最常見的癌症，不少患者獲悉確診後感到害怕，不敢告訴家人或身邊朋友。全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳約在18年前患上乳癌，經歷過煎熬的治療過程，幸得同路人互相扶持。她難忘任職護士的病友，勇敢面對末期癌症，她在病榻時依然關懷身邊人。患重病的經歷，啟發她康復創立聯盟，亦反思生命的優次，辭去高薪厚職，專注陪伴乳癌患者渡過治療期，她說：「嗰Reward（收獲） 唔係錢可以衡量，當我見到一個姐妹喊住入嚟，笑住出去，呢個係我最大收獲。」



王天鳳於2006年擔任法國跨國企業總裁，同時管理自己創立的公司，是一位「女強人」。她指， 當時經常「有開工無收工」。2006年的有一天，她洗澡時突然摸到胸口位置有硬塊，由於沒有特別痛楚，所以未有求醫。不過，硬塊在兩個月後開始變大，迫使她必須去看醫生，結果確診第二期乳癌。

王天鳳憶述，將噩耗告知另一伴時，很少落淚的丈夫，也情緒爆發。她接受6至8個月的化療，期間失去胃口、精神虛弱，又憂慮病情影響家人而感到壓力。幸留院治療期間，她遇到同樣患乳癌的「姐妹」，如家人般會互相扶持、鼓勵。天鳳表示，看見同路人撐過一期又一期的治療，給予她力量咬緊牙關，相信自己也可以捱過去。

護士病友勇敢抗癌 啟發創立全球華人乳癌組織

天鳳難忘當時一位任職護士的「姐妹」，會時常關心同路人又給予大量意見，後來該位護士不幸患上胃癌第四期，遭受病痛折磨的她，臥病在床時仍盡力鼓勵身邊的乳癌病友，讓她們知道化療之後，可以如何舒緩副作用，減低她們對患病的恐懼感。她奮戰到最後一刻，最終敵不過癌魔離世。

護士堅強面對治療、關顧身邊同路人的態度，令王天鳳與數位病友受到啟發，於2008年創立全球華人乳癌組織聯盟，聯繫各地的相同經歷的「姐妹」，協助她們乳癌走過治療期。聯盟內有多位同路人義工，每名病友會獲配一位有相類似經歷的義工，例如患第二期的病友，會獲配一位曾患第二期乳癌的義工，讓病友了解將要接受的治療、療程的副作用，甚至獲安排陪診服務。聯盟亦提供專業心理學家和護士支援病友。

當我見到一個姐妹喊住入嚟，笑住出去，呢個係我最大收獲。 王天鳳

王天鳳為香港人道年獎2023得獎者．（受訪者提供）

難忘一個電話 令「姐妹」打消輕生念頭

創立聯盟16年，天鳳難忘有一次，一個慰問電話，令一位「姐妹」臨崖勒馬。對方向她說：「如果你個電話遲兩分鐘，可能我已經跳咗出去，因為我已經開咗個窗，諗緊係咪應該跳出去解決我生命，因為我覺得好痛苦。」她說，聯盟成立至今，協助過3000名以上的病友，不少病友已視聯盟為第二個家。

為了抗癌以及專注協助「姐妹」，王天鳳在2014年決定放棄高薪厚職，逐步退下工作前線，2016年更擔任聯盟的主席，更成為2023年度紅十字會人道年獎得獎人之一。她認為，患重病的經歷，令她反思生命的優次，「乳癌，令我面對咗死亡，（康復後）係我第二次重生，咁我重生之後，想點樣運用呢個新嘅生命？」

她直言，「嗰Reward（收獲） 唔係錢可以衡量，因為當我見到一個姐妹喊住入嚟，笑住出去，呢個係我最大收獲。」