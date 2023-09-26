乳癌早發現醫療費減3成　惟有定期篩查患者少　基金會倡全民篩檢

乳癌是香港女性最常見癌症，香港乳癌基金會今（26日）發表《香港乳癌資料庫第15號報告》，研究發現，透過乳房X光造影篩查所偵測到的乳癌患者的整體10年存活率較高，估計為95.7％。平均乳癌治療費用方面，每宗乳房X光造影發現的乳癌的平均治療費用為361,069元，遠低於自我發現的乳癌平均治療費用的504,200元近三成。



香港乳癌基金會主席霍何綺華敦促40歲或以上的女性養成定期乳房篩查的習慣，每兩年進行一次乳房X光造影篩查，亦呼籲特區政府應加強以風險為本的乳癌篩查先導計劃，並希望展開全民乳癌篩檢。



香港乳癌基金會轄下的香港乳癌資料庫今日在新聞發佈會上發表《香港乳癌資料庫第15號報告》。（ 香港乳癌基金會提供）

40歲以上患者66.7％從未接受乳房X光造影篩查 少於四分一有定期篩查

香港乳癌資料庫在2006年至2018年間招募的19,179名乳癌患者中，三分之二的患者年齡在40至59歲之間，中位數年齡為52.2歲。研究發現，在40歲或以上的患者中，有66.7％從未接受過乳房X光造影篩查，只有少於四分之一的患者有定期篩查。

研究反映，在參與研究的患者當中，有13,502宗為自我發現的乳癌個案，1,642宗是經乳房X光造影篩查發現的乳癌個案。香港乳癌基金會管治委員會成員及臨床腫瘤科醫生李沛基表示，經篩查發現的個案分期低於自我發現的期數，當中81.5％的乳房X光造影所偵測到的乳癌案例在0期至I期，相反自我發現的乳癌病例中只有約37％在這兩個早期階段被診斷出來。

透過篩查偵測到乳癌患者 整體10年存活率較高

他亦指，在次組分析 (subgroup analysis) 對6,359名乳癌患者進行研究後，發現透過篩查所偵測到的乳癌患者的整體10年存活率較高，估計為95.7％，而自我發現的乳癌患者的存活率為88.4％。

除可提升存活率外，及早發現患癌也可大減治療費用。根據香港乳癌資料庫的數據，每宗篩查發現的乳癌的平均治療費用為361,069元，低於自我發現的乳癌平均治療費用504,200元約28.4％，而此是因為篩查發現的乳癌確診時期數低和癌症治療強度降低所致。

乳癌基金會籲每兩年一次乳房X光造影篩查

基金會主席霍何綺華表示，及早發現患癌能夠挽救生命，亦可提高乳癌患者的生活質素，呼籲女性應加強定期檢查的意識，並敦促40歲或以上的女性養成定期乳房篩查的習慣，每兩年進行一次乳房X光造影篩查。她亦呼籲港府應加強以風險為本的乳癌篩查先導計劃，並希望展開全民乳癌篩檢，保障女性健康。