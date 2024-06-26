菁英會舉辦論壇 分享北部都會區最新發展 100名業界人士出席
撰文：裴英才
出版：更新：
北部都會區是香港經濟未來的重要發展計劃，同時未來經濟亦將循高科技、高效能、高質量方向發展。香港菁英會有見及此，在大灣區5G產業聯盟及理工大學專業進修學院的共同合辦下，早前舉辦「增強北部都會區的新質生產力」論壇，吸引100名業界人士出席。發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民，以及多位立法會議員，向參加者分享北部都會區的最新發展及機遇。
同場設有多個互動環節，在「增強北部都會區的新質生產力-創新科技」環節中，立法會議員邱達根、全國政協委員及立法會議員黃錦輝、全國人大代表及互聯網專業協會會長冼漢廸，以及大灣區5G產業聯盟執委會主席侯東迎，以創新科技作為切入點，分析北部都會區的基建的新質生產力的生產要素和跨境協作。
至於在「增強北部都會區的新質生產力-規劃及人力資源」環節，立法會議員周文港、立法會議員劉國勳、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民，以及理工大學專業進修學院院長陳繼宇，則從產學硏協作、大學城、城市規劃等方向，分析北部都會區未來發展。
「增強北部都會區的新質生產力」論壇協辦單位分別有互聯網專業協會、香港青聯科技協會、香港梅林同鄉會、香港創科發展協會、香港中華總商會創科及產業委員會，支持單位分別有學界菁英、香港教育城、網絡紅人工作者協會、粵港澳大灣區青年職業發展促進會、香港青年創業家總商會、港雋動力青年協會、香港電腦商會、香港教育城、香港物聯網協會、灣區國際發展促進會、香港物業創新科技及環保協會、香港科技創新促進組及北區青年商會。
信和創意研發室進駐北部都會區 孫東：將增支援「加速器」建設北部都會區｜甯漢豪指私人發展商換地7宗符合資格 6宗正商補地價北部都會區｜甯漢豪：公私營合作紓緩現金流 換地失敗將入場收地菁英會林智彬連任主席 新任期以三個範疇展開連串計劃菁英會辦生涯規劃講座 邀各行業青年領袖與200中學生交流