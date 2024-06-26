菁英會舉辦論壇　分享北部都會區最新發展　100名業界人士出席

北部都會區是香港經濟未來的重要發展計劃，同時未來經濟亦將循高科技、高效能、高質量方向發展。香港菁英會有見及此，在大灣區5G產業聯盟及理工大學專業進修學院的共同合辦下，早前舉辦「增強北部都會區的新質生產力」論壇，吸引100名業界人士出席。發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民，以及多位立法會議員，向參加者分享北部都會區的最新發展及機遇。



發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒在論壇中表示，推動北部都會區發展，例如新田科技城等新發展區，既是投資未來，亦能發揮香港在基礎研究、人才、金融、專業服務和國際化等獨有優勢。（菁英會提供）

同場設有多個互動環節，在「增強北部都會區的新質生產力-創新科技」環節中，立法會議員邱達根、全國政協委員及立法會議員黃錦輝、全國人大代表及互聯網專業協會會長冼漢廸，以及大灣區5G產業聯盟執委會主席侯東迎，以創新科技作為切入點，分析北部都會區的基建的新質生產力的生產要素和跨境協作。

至於在「增強北部都會區的新質生產力-規劃及人力資源」環節，立法會議員周文港、立法會議員劉國勳、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民，以及理工大學專業進修學院院長陳繼宇，則從產學硏協作、大學城、城市規劃等方向，分析北部都會區未來發展。

在互動環節「增強北部都會區的新質生產力-規劃及人力資源」中，立法會議員周文港博士、立法會議員劉國勳、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民教授，以及香港理工大學專業進修學院院長陳繼宇博士，從產學硏協作、大學城、城市規劃去談北部都會區的發展，希望可以加快發展步伐。（大會提供）

「增強北部都會區的新質生產力」論壇協辦單位分別有互聯網專業協會、香港青聯科技協會、香港梅林同鄉會、香港創科發展協會、香港中華總商會創科及產業委員會，支持單位分別有學界菁英、香港教育城、網絡紅人工作者協會、粵港澳大灣區青年職業發展促進會、香港青年創業家總商會、港雋動力青年協會、香港電腦商會、香港教育城、香港物聯網協會、灣區國際發展促進會、香港物業創新科技及環保協會、香港科技創新促進組及北區青年商會。