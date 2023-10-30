北部都會區｜甯漢豪：公私營合作紓緩現金流　換地失敗將入場收地

【施政報告2023】《北部都會區行動綱領》今日（30日）出爐，發展局局長甯漢豪指，北都由「雙城三圈」變成「四大區域」，是愈來愈聚焦每區的定位、更仔細規劃，但強調日後亦會有一定更新和微調，以保留彈性，日後亦會有多元化批地模式，亦擬在土地招標時增加技術評分，一改以往「價高者得」模式賣地，以促進產業發展。她強調公私營合作可紓緩政府的現金流壓力，而有心投資的人亦會有策略性地出價，但即使雙方無法就地價達成共識，政府亦會「入場收地」，屆時政府會預備好融資方案。



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甯漢豪：1400公頃土地10年期內成為熟地

發展局局長甯漢豪表示，北部都會區由現在到全面建成預料需橫跨20年，期間每一年會有愈來愈多工程開展，強調當局已「莊嚴地」向社會承諾，北部都會區為未來其中一個重要土地來源，當中1,400公頃需在10年期內成為「熟地」，故當局需陸續開始工程，但坦言在推進工程時，或會微調部份項目的計劃上，「但係大方向嘅開拓係非常認真同埋莊嚴。」

她續指，當局需思考在不同產業用地採用彈性批地條件，包括直接批地，或在招標時，以雙信封形式，增加技術評分，一改以往先規劃土地再招標、並以價高者得方式批地，強調「有心人」本港投標做經濟發展，會「睇住長遠一啲個經濟發展，如果佢哋對呢一方面係有信心，自然會喺個出價度都會因應佢哋嘅策略去出價」，強調不擔心流標而延遲推出部份用地。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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《行動綱領》提到，將到2027年或之前為所有主要發展項目，啟動收地程序，甯漢豪表示，預料政府未來5年需收回700公頃土地作發展，當中大部份位於北部都會區，當局已有預算，每年均會就工務工程的開支作出部署，「未來5年收700公頃，我哋係有信心，我哋喺賠償資金方面係可以處理得到。」

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

被問到「錢從何來」，甯漢豪則指，政府將會成立「大型發展項目融資辦公室」及相關委員會，以研究合適的融資組合，以及有多少資金是會來自市場，相信將可妥善處理現金流的問題。她續指，日後亦會加強公私營合作發展，包括引入原址換地安排，以幫助政府的現金流，「政府唔使預先喺個袋度拎（錢）出嚟做土地補償，亦都可以交返畀業權人做土地平整，喺地價度扣，同樣都係對政府現金流嘅壓力有所紓緩。」

她續指，若原址換地申請反應冷淡，或政府在地價上無法與地主達成共識，當局便會「入場收地」，強調當局已就收地有預計，將會在融資安排有適當部署和考慮。

劉國勳。（資料圖片／蘇煒然攝）

劉國勳：標準補地價水平與市場期望有一段距離

民建聯立法會議員劉國勳表示，現時北部都會區擬建50萬個新住宅單位，認為當局可因應情況下調單位數目，才可達到職住平衡的目標，亦可減少政府的投訴。他認為新設的「大型發展項目融資委員會」可就現金流情況作出公私營合作和融資安排建議，但認為早前古洞北／粉嶺北標準金額補地價反應冷淡，令原址換地安排延期，主因是政府的標準金額補地價水平，仍與市場期望有一段距離，建議政府需調低標準金額，才能吸引發展商以換地方式發展。

他續指，雖然本港經濟面臨下行壓力，加上息口高企，發展商會謹慎出標，但內地的深圳灣和成都等，都是經過公私營合作發展，政府只需投放小量資金甚至零成本，便可享受往後的發展紅利，認為政府不應着眼於現時產業轉型帶來的「陣痛」，而拖慢發展。