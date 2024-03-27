信和創意研發室進駐北部都會區　孫東：將增支援「加速器」建設

信和集團「信和創意研發室」（Sino Inno Lab）周二（26日）正式開幕，進駐北部都會區，繼續提供驗證創新意念及科技的「沙池」平台，同時啟動The Spark為創科人才提供一個開放的交流平台及軟着陸中心。信和表示，期望憑藉北部都會區的樞紐優勢，發揮香港匯聚粵港澳大灣區、連通內地與世界橋樑的角色，與各界攜手推動創科生態圈蓬勃發展。



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創新科技及工業局局長孫東出席開幕禮致辭時表示，香港要建設國際創新科技中心，需要一個蓬勃的創科生態圈，而初創企業是支撐及維持創科生態活力的關鍵環節。「我們正在思考如何讓初創企業有更好的發展空間，下一步將會加大力度支援『加速器』建設。北部都會區是香港未來發展的新引擎，是香港創科產業布局的重要組成部分。」他形容信和集團將創意研發室擴展至北都，是身體力行地展示對北都和香港創科發展的大力支持。

信和集團創新聯席董事楊孟璋指，今日「信和創意研發室」在北部都會區擴展，同時成立了「The Spark」，這是一個不限於技術應用展示、工作空間和活動場地的動態網絡，也是培育初創企業擴大及迅速發展的加速器，希望通過這個平台能夠加強凝聚志同道合的創科人才，促進交流及合作，共同探索大灣區的商機，並成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。

孫東、信和集團聯席董事黃永龍、楊孟璋及信和集團資產管理董事蔡碧林，連同一眾嘉賓出席今日舉行的開幕儀式。信和表示，「信和創意研發室」及「The Spark」坐落於北部都會區的One North朗壹廣場，位處核心商務區及「雙城三圈」，方便前往深圳和大灣區。「創意研發室旨在為香港、中國內地和海外的初創企業提供展示創新科研產品，測試巿場反應的機會。