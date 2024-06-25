迪士尼業績｜收入飆倍半至57億　淨虧損縮至3.56億　本地客創新高

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）今（25日）公布最新年度業績，在2023年財政年度，香港迪士尼收入上升至57億元，增長156%，在未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)增至9.24億元，改善207%，淨虧損亦收窄至3.56億元，大幅改善83%，期間，總入場人次錄得640萬，增長87%，當中本地客入場人次創新高。

以年曆計，香港迪士尼指於2023年錄得盈利，在2024年曆年第一季，創下了開園以來最佳的季度收入、EBITDA及淨利潤。香港迪士尼指，這是由於「魔雪奇緣世界」開幕所帶動，而自2023年夏季開始、即「魔雪奇緣世界」開幕之前已錄得盈利



香港迪士尼樂園6月25日公布業績，樂園今年推出「玩轉奇妙暑假」夏日活動。（倪清江攝）

2023財政年度EBITDA增至9.24億 總入場人次錄得640萬

2023財政年度香港迪士尼樂園業績重點：

．收入上升至57億港元，增長156%

．未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)增至9.24億港元，改善207%

．淨虧損收窄至3.56億港元，改善83%

．總入場人次錄得640萬（本地客入場人次創新高）

．人均消費按年增長54%



香港迪士尼樂園6月25日公布業績。（倪清江攝）

Frozen園區建功 今年首季EBITDA及淨利潤創歷史新高

香港迪士尼形容，業績顯示他們在疫後復蘇跑贏大市，並指以年曆計，自2023年夏季開始、於「魔雪奇緣世界」開幕之前已錄得盈利，而今年首季，即2024年1至3月份創下歷來最佳季度業績，並指在「魔雪奇緣世界」開幕所帶動，季度收入、EBITDA及淨利潤均創下歷史新高。

▼6月25日 香港迪士尼樂園公布業績▼



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政府或可「分紅」至少6,000萬

據當年華特迪士尼與港府的協議，迪士尼公司仍有權向香港迪士尼收取管理費及專利權費，基本管理費的計法是期內未扣除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的6.5%，另加零至8%的可變動管理費。以最新業績計算，政府庫房可袋6,000萬元，另加浮動最多7,932萬元。

在「魔雪奇緣世界」開幕所帶動，香港迪士尼今年首季，即2024年1至3月份創下歷來最佳季度業績，季度收入、EBITDA及淨利潤均創下歷史新高。（資料圖片/梁鵬威攝）

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▼2023年9月12日 《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」開放予傳媒拍攝▼



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回顧香港迪士尼樂園去年公布的2022年度業績，全年業務收入上升31%至22億元，淨虧損則錄得21億元，按年收窄12%。雖然盈虧表現已屬三年疫情中最佳，但樂園已連續8年出現赤字。

未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為負8.61億港元，按年改善11%。受疫情持續影響，香港本地賓客是樂園的入場來源，總入場人次回升至340萬，按年增22%。

在2022財政年度，香港迪士尼也獲華特迪士尼延取專利權費，並將其提供的周轉信貸，由21億元「加碼」至27億元。翻查資料顯示，該周轉信貸於2017年因樂園擴建而預留，並首於2020財政年度動用，當年香港迪士尼虧損近27億元，是園方開幕以來最大虧損。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭當時見傳媒時曾稱，樂園面對持續疫情而逆風處處，但獲股東、員工及市民的堅定支持下，仍能得以見到業績有全面改善，又指未有加價計劃。