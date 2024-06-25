山姆超市｜食品飲品送港突停　深圳海關：政策無變　港政策無修改

港人北上指定熱點的深圳大型倉儲超市「山姆會員商店」，自本月7日開通網購直郵香港服務，一直深受港人歡迎，惟昨日（24日）其官方手機程式被發現有「異常」，不僅以往被禁運的生肉和新鮮雞蛋等冷藏食品，連其餘糧油乾貨類食品和飲品，都顯示為「僅門店可售」，即港人目前無法從山姆官方網購食品和飲品直郵送港，官方客服回覆聲稱是「基於海關政策調整的問題」，但情況持續至今仍未見有更新，到底為何突然不能送食品來港，連薯片零食和樽裝水都無法訂購？



《香港01》就事件向深圳海關新聞辦公室查詢，負責人鄭先生回應稱深圳海關的政策最近都沒有變化，如果有任何變更，定會對外公布，但他表示會再了解事件。據了解，今次不涉及香港海關改變政策，受管制食品清單無變，據悉是超市自行作出調整。



山姆超市｜送港開通兩周遇海關政策調整 食品飲品今起暫無法訂購

所有食品和飲品顯示為「僅門店可售」

山姆超市官方跨境直郵香港服務於本月7日開通，主打五大亮點，包括官方直郵、「即日落單、次日送達」、支持送貨上門/自提、本地支付方式及專屬粵語客服，配送範圍更遍及全港，所以深受港人歡迎。至於可以網購運送的貨品，一向不包括生鮮食品及冷藏食品類，即生肉和新鮮雞蛋等，所以當港人利用官方手機程式網購物品運港，該類食品會顯示為「僅門店可售」，不能放入購物車內；但乾貨類食品和常溫飲品等則不受限。

不過，記者昨日（24日）發現山姆官方手機程式有「異常」，所有食品和飲品，即程式上分類一欄的「休閒零食」、「名酒水飲」及「糧油乾貨」，包括以往可以訂購送港的餅乾曲奇、堅果蜜餞、麵食、薯片糖果零食類、罐頭、糧油、汽水果汁，甚至連樽裝水都不能訂購送港，全部都顯示為「僅門店可售」。而相關情況持續到今日（25日）下午，所有食品和飲品仍然是顯示為「僅門店可售」，類計總數多達668項貨品(見圖表)，換言之是無法訂購送港。其餘家居用品、電器及美妝等生活用品則不受限。

山姆客服：基於海關政策調整所影響

《香港01》今日（25日）以電郵形式向中國沃爾瑪集團（Walmart）（即山姆會員商店的母公司）查詢，到底為何港會員無法網購飲品和食品送港。山姆客服為何回覆指「基於海關政策調整的問題」所影響，但暫時未獲回覆。

記者昨日(24日)下午以山姆會員身份向官方客服查詢，到底為何不能從手機程式訂購乾貨食品類送港，獲回覆表示是「基於海關對商品管理的政策調整」、「我們正在積極處理這個問題」。(山姆官方程式截圖)