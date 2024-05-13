山姆超市｜擬攻港做網購　李兆波：勢重創本地超市　猶如插多把刀

內地「山姆超市」（Sam's CLUB）深受北上港人歡迎，有報道指，山姆有意在兩個月內，為香港會員推出電子商務服務，只要購物滿599元人民幣（約港幣660元）或以上，即可享有免費送貨服務。



香港中文大學亞太商學院榮譽研究員、經濟學家李兆波認為，「山姆襲港」勢對本地超市與網購平台帶來重創，猶在疲憊的零售市道「插多把刀」，他又形容香港零售在高成本下經營大勢已去，認為本地超市未來要出售特色產品迎接挑戰。



農曆新年期間，位於深圳的山姆超市人頭湧湧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

《香港01》比較本港主流網購平台的運費，惠康購物滿500元免運費，500元以下需付50元運費；HKTV MALL設有會員制度，非會員買滿400元免運費、VIP 會員買滿200元免費、Gold VIP會員只需200元，Diamond VIP 會員僅100元就免費送貨上門；至於百佳，買滿350元就免運費，350元以下需付50元運費，相較之下，山姆超市享免運費門檻較高。

「一買就好耐都唔駛買」 變相毋須光顧其他超市

李兆波分析，山姆超市在貨品款式、價格上對港人而言具吸引力，至於會員制購物、份量過大等，其實不成問題，因為「內地有啲路數帶佢（港人）入會」，可讓消費者參與購物，由不少港人到山姆消費已可見一斑，至於今次山姆推出指定金額免運，只會對本地市場打擊更大，猶如「插多把刀」。

李兆波提到，港人日常到各大超市購物，貨物一般不如在山姆所購買般多，反之從山姆買入日用品可能以半年計，尤其一些紙尿片、洗衣粉等，只要有空間保存，「一買就好耐都唔駛買，鎖死咗你半年」，故扣除北上的交通費用後，實際成本可能比在港消費更低。

李兆波表示，今次山姆推出送貨到港服務，會令本地超市與網購平台遭受重創。（資料圖片）

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對本地超市的生存空間並不樂觀

他認為，對今次「山姆襲港」下，本地超市的生存空間並不樂觀，因為即使今次傳出山姆的運費門檻（約660港元免運費）冠絕全港，但考慮到這種倉儲式超市要達到消費額並非難事，故不會令消費者卻步。

李兆波續指，對香港零售前景感到悲觀，因上年至今的零售業總銷貨價值的一直維持低水平的300多億，即使是12月、1月等傳統消費旺季亦只有360億；遠不如疫情前可達400億，認為政府一直只以去年比較升幅「曬氣」，而香港零售業亦大勢已去。

統計處截至今年3月零售業銷貨價值，李兆波指上年至今的零售業總銷貨價值的一直維持低水平的300多億，即使是12月、1月等傳統消費旺季亦只有360億，形容零售業大勢已去。（統計處）

零售市道疲弱 本地經營成本較高

不過，李兆波同時指出，即使山姆對北上消費的港人富吸引力，但本地市場仍可提供未能經網購運港的產品，如新鮮食材等。他亦不時到香港Don Don Donki（激安之殿堂）、HKTV Mall等超市格價，可以看到在食物選擇上，香港仍然更勝一籌，且價格都有回落跡象，定價若然能更進取，相信仍然可吸納港人支持。

另外，李兆波亦相信，香港有能力可以經營倉儲式超市，但需要發展商撥地支持，否則單靠零售業本身，難以達至同樣規模；至於政府也可考慮短期補貼消費，譬如半年間購物、飲食上消費滿1萬元，即補貼2千元，變相以「8折」鼓勵留港消費，形式如同早年派發消費卷一般，只是今次「先駛後回」，救亡零售市道。