信和四大商場將直播巴黎奧運　辦各種打氣活動　料生意額升一成半

巴黎奧運將於今年7月26日至8月11日舉行，信和集團旗下商場將投放超過1,000萬港元作奧運相關活動推廣，集團的四大商場將會直播奥運重點賽事，並舉行各種打氣活動，帶動全港市民為出戰巴黎奧運的本地運動員打氣，預料人流較上屆增20%，營業額增15%。



信和集團旗下四大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將以高清大電視直播奧運重點賽事，並與4大電視台 TVB、ViuTV、HOY TV 及 RTHK 合作推廣這項四年一度的國際賽事，當中奧海城更會同時提供3個電視台的賽事直播，滿足不同觀眾的需要。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，奥運期間，商場除了與不同運動相關機構合作，亦會與各大商戶及品牌聯乘推廣，推出多重購物優惠。為讓市民感受到巴黎奧運的現場氣氛，奧海城中庭將會化身成與巴黎奥運場地一樣的「薰衣草紫」賽道的田徑運動場，讓市民在430吋高清電視前，一同拿著打氣道具欣賞直播比賽項目。

料商場人流增20%

蔡碧林表示，今次為疫情後的首個奧運，將會吸引更多市民參與集團旗下商場的奧運活動，與去年同期比較，相信可為商場帶動約20%人流及15%生意增長，「我哋睇到5月嘅生意有好好多，預料7月、8月（生意）都會好啲」。她透露，今年7月會有免費機票抽獎，詳情會及後公佈。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，相信奥運活動可為商場帶動約20%人流及15%生意增長，「我哋睇到5月嘅生意有好好多，預料7月、8月（生意）都會好啲」。（廖雁雄攝）

舉辦逾50個運動項目 與精英運動員參與運動挑戰站

由6月開始至奧運期間，集團旗下商場將舉辦逾50個連動相關活動，當中包括與無綫電視TVB於6月8日舉辦首個奧運打氣活動，與市民齊撐運動員，同時，商場更與多個運動團體舉辦香港隊選拔賽及體驗日。

於奧運賽事期間，四大商場更會邀請多位星級嘉賓舉辦打氣大會，為大家提供賽前分析，與市民齊撐運動員讓市民共同感受及參與體育盛事的氛圍，齊撐香港運動員勇奪佳續。除此之外，四大商場更會聯同多位著名運動員，舉辦運動挑戰賽，包括有賽跑、單車及划艇等。