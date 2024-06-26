屠龍小隊案｜賴振邦曾以戶名「接完紙鶴未」　談製炸彈遙控裝置

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（25日）在高院續審。庭上提及，警方在拘捕被告賴振邦時，在其工作室檢取了一部手機作證物。負責調查該部手機內容的警員供稱，他發現該手機登入了名為「接完紙鶴未」的Telegram帳戶，曾和另一用戶「Google drive Google Inc」提及如何製作炸彈遙控裝置。另據獲復原手機搜尋紀錄，手機使用者曾搜索「山埃」、「黑火藥」、「炸彈發展史」等字眼。



警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位帶走大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位帶走大量物品調查。(資料圖片)

屠龍荃灣貨倉有11支伸縮棍

法證化驗師吳嘉豪今以專家證人身份作供，他於2020年2月27日完成檢驗在「屠龍」荃灣貨倉檢獲的11支伸縮棍。吳指出，該些伸縮棍均是以同一方式展開，即不需要按任何按鍵，只需要用力「揈出嚟」，伸縮棍展開後共三節，總長度約為63厘米。

警方有檢驗賴振邦手機

偵緝警員梁樂文供稱，警方在拘捕被告賴振邦後，將在現場檢獲的手機交由他調查，他隨即將手機交由網絡安全及罪案科使用Cellebrite程式進行法證檢驗。網罪科同事完成破解後通知梁檢視手機內容，梁從中揀選與案件有關的資料或證據，再交由網罪科同事擷取相關資料到光碟中保存。

被告賴振邦被指在telegram用「接完紙鶴未」作為其帳戶名稱。(資料圖片)

賴曾與另一用戶談炸彈遙控裝置

梁續指，他檢視賴被捕時所檢取手機的內容時，發現該手機登入了名為「接完紙鶴未」的Telegram用戶，曾與另一用戶「Google drive Google Inc」提及如何製作炸彈遙控裝置，梁其後調查發現「Google drive Google Inc」為本案被告蔡凱明。控方案情指，「接完紙鶴未」為賴振邦的TG用戶名稱。控方另展示電話內獲復原的搜尋紀錄，發現當中有「山埃」、「黑火藥」及「炸彈發展史」等字眼。

控方代表周凱靈完成主問後，表示她身體不適，並有些許發燒。她在向辯方了解後，得知針對梁樂文的盤問今日必然未能完成，故申請押後審訊至明早續，獲法官張慧玲批准。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023