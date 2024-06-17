屠龍小隊案｜槍手稱對計劃無反感但不想參與　行動前仍找藉口拖延

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（17日）在高院續審。「槍手」蘇緯軒供稱，他對涉案計劃並非十分反感，但非常不願意親身參予，故常找不同藉口避過參與行動，這屬其「慣常伎倆」。他又指在行動當日凌晨，仍以彈藥不足、難以運送槍械等藉口，務求拖延計劃。惟他指同謀者Stephen生性多疑，他有擔心若再拒絕或會遭殺害，並稱：「就算我唔畀警察拉，都一定會畀佢搞。」蘇作供完畢，審訊明續。



蘇早前供稱，他自2014年因War Game認識男子Stephen，在他耳濡目染下接觸政治，得知他有意用武力抗爭得到更大的自決權，後來更在對方邀請下擔任其助手。

「槍手」蘇緯軒稱對計劃無反感，但不想親身參與。(資料圖片)

Stephen指示蘇向吳智鴻等推銷槍械

蘇指Stephen於2019年6月稱，認識了兩名勇武激進分子，指示蘇與該兩人見面「sell槍」。他後來知道其中一名男子是同謀者吳智鴻，他當時提出要先購入3支手槍，其後買槍事宜交回Stephen負責，蘇未有過問。

有示威者被警槍傷後構思實彈計劃

及至10月1日，有防暴警於示威現場開實彈擊中示威者。吳稱在警方武力升級的情況下，示威者用實彈對抗警方亦無可厚非，開始構思用實彈的計劃。

指吳選擇試槍志點屬搏拉

及至11月初，Stephen指吳等人會進行試槍活動，但他們對槍械認識不多，故著蘇到場指導他們。惟蘇認為吳等人選擇試槍地點並不安全，參與屬「搏拉」。雖然他當下答應Stephen會參與，他到試槍前一日臨時找藉口不出席。蘇形容，這是他的「慣常伎倆」。

警方在2019年12月8日的行動中起出大量軍火。(詳看下圖)

Stephen稱為蘇安排了角色

蘇續指，Stephen於11月中首次向他提及涉案計劃，初時未提及蘇需要在計劃中負責任何事務，後來卻稱為蘇安排了一個角色。蘇當時表面上表示會參與，因為他認為Stephen疑心很重，若蘇在這個關頭退出：「就算我唔畀警察拉，都一定會畀佢（Stephen）搞。」蘇又稱擔心會被殺害。

吳一周前告知蘇行動細節

在行動前約一星期，吳智鴻透過Telegram聯繫蘇，並確認行動細節，又稱會於12月8日民陣遊行隊伍途經軒尼詩道時，沿途放置一大一細內含鐵釘的炸彈，同時在路線側翼高處的大廈內部署一名槍手。當警方防線由西向東推進經過大炸彈時，同謀者會先按兵不動，直到警方到達細炸彈位置時引爆細炸彈，預料警方會向大炸彈方向撤退，他們便會引爆大炸彈。期間，作為槍手的蘇，會向撤退的警察開槍，逼他們進入大炸彈範圍，其他人事後會在受傷的警員身上執槍，以待日後示威中使用。

證人彭軍壕提及12月8日原定的大行動。

許劃前有以不同藉口拖延

蘇庭上指，由他得知涉案計劃開始，他雖然表面上附和Stephen，實際上並不想親身參與，並一直在找藉口不在行動出現。於「12.8計劃」當日凌晨，蘇以彈藥不足、槍械因警方路障難以運送至港島、步槍體積大易被截查等藉口，意圖拖延計劃。吳當時沒有就蘇的問題作出任何指示，僅著他「早啲訓」，故蘇當時有信心可以避免參與涉案行動。

500米內擊中一個人無難度

蘇在辯方盤問下，承認事前不曾到過涉案大廈天台視察。雖然他不清楚該大廈有多少層樓高，但根據他以往的經驗，相信在500米內擊中一個人「無難度」。辯方問蘇有否使用過真槍，蘇稱曾在外國靶場使用真槍射擊，但不曾試過向人射擊。

對計劃非十分反感但不想參與

辯方關注涉案炸彈引爆是否會波及遊行人士，蘇則指Stephen為人處事較小心，相信他有考慮過會否誤傷無辜。蘇又指，Stephen認為誤傷平民在輿論上成為濫殺無辜的恐怖分子，與其政治理念不符。蘇稱他對於涉案計劃並非十分反感，但非常不願意親身參加。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2022